Pide Concanaco medidas emergentes para la reactivación

La Concanaco Servytur advirtió que, de no contar en breve con medidas adicionales de apoyo a la planta productiva en el Plan de Activación Económica, que surja de las propuestas de los sectores productivos, especialistas y gobiernos de los tres niveles en conjunto, en el país se acrecentará el desempleo y la pobreza.

El presidente del organismo, José Manuel López Campos, planteó que a México le urgen programas de apoyos que incluyan financiamiento accesible a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) e incentivos para la inversión, que se pongan en acción de inmediato a fin de iniciar la recuperación en los últimos cinco meses del año.

Consideró apremiante impulsar a los sectores productivos del país para contrarrestar la disminución del Producto Interno Bruto (PIB), que en el segundo trimestre de este año, según estimaciones del INEGI, cayó 17.3 por ciento respecto a los primeros tres meses de este 2020.

Esa disminución, refirió, es un retroceso muy profundo, que no se tenía hace muchos años, siendo éste el quinto trimestre consecutivo con decrecimiento del PIB nacional.

“De no asumir cada sector su compromiso y actuar con una estrategia de gran alcance, la situación económica del país se recrudecerá en los próximos meses”, anotó José Manuel López.

Subrayó que también se requiere de mayor inversión tanto nacional como extranjera, para la generación de fuentes de trabajo que ayuden a contrarrestar los más de 1.5 millones de empleos formales que ya se perdieron por la pandemia.

El dirigente de la Concanaco señaló que el coronavirus ocasionó inactividad, que provocó una caída drástica del empleo, el cierre de empresas y la disminución de las exportaciones, lo cual ha llevado al país a una afectación de la economía, que podría tardar años en recuperarse totalmente.

Aseguró que a pesar de que esta pandemia paralizó la productividad del país, la gran mayoría de las empresas tomó la responsabilidad de mantener su planta productiva, pero debido a que muchas, consideradas no esenciales todavía no operan y las que regresaron a laborar sufrieron disminución de sus ingresos, se estima que 500 mil negocios, la mayoría de ellos Mipymes, no estarán en condiciones de volver a abrir.

Sostuvo que la decisión de muchos empresarios de no continuar sus operaciones se debe a que ya no cuentan con recursos para la reactivación de sus negocios, ya que tenían compromisos financieros, pagos de renta, fiscales, además de sostener la nómina sin percibir los ingresos que tenían antes del Covid-19.

El cierre de negocios, apuntó, está provocando pérdidas de empleo, que a su vez impacta en el consumo interno y ocasionará que muchas familias ya no puedan adquirir ni la canasta básica para subsistir.

“El Coronavirus empezó siendo un problema sanitario, que ya es también económico, y si no se toman medidas urgentes se convertirá en social”, aseveró.

López Campos apuntó que todavía se mantiene en rojo el semáforo epidemiológico en casi la mitad de los estados, y aquellos que están en naranja corren riesgo de regresar a la alerta máxima, por lo cual se deben implementar estrategias para la reactivación económica, en estas circunstancias, con la aplicación estricta de protocolos sanitarios y prevención de contagios.

En tanto no contemos con la cura y la vacuna para el coronavirus tendremos que aprender a coexistir con él, con responsabilidad, con la protección debida y actuando de manera solidaria con la sociedad para cuidarnos unos a otros.