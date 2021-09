El llamado, ante el posible desabasto de importados

Al presentar la Plataforma Digital para el Buen Fin 2021, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, reconoció que los bloqueos férreos y el retraso en la llegada de mercancías procedentes de Asia debido a la crisis sanitaria, si podrían afectar con la falta de algunos productos importados, durante este ejercicio de reactivación económica del 10 al 16 de noviembre.

Por ello, exhortó a ponderar el consumo de productos nacionales y tomar la situación como una oportunidad y en el caso de los bloqueos en vías férreas y carreteras, llamó al Gobierno Federal a retirarlos.

“Estamos trabajando con todas nuestras autoridades para poder agilizar esta llegada de las mercancías, como saben, el tema de las importaciones sobre todo de Asia, se paralizó de manera importante, ya las cosas están volviendo otra vez a la normalidad pero si es cierto que, hay retraso en algunas mercancías. Hoy es la oportunidad para los empresarios mexicanos de poder promover los productos mexicanos, de poder promover todos los productos que sean de fácil acceso y transporte para poder llegar a todos los lugares del país, hay que aprovechar este momento para impulsar los productos y a las empresas mexicanas.

En torno a la plataforma, que ha quedado habilitada para el Buen Fin 2021, indicó que, en esta onceava edición del evento, se marcará un nuevo rumbo de este programa comercial, que llega para ser un detonante importante de la recuperación económica del país, superando las cifras de registro de empresas participantes.

“Hoy anunciamos que el portal de la Concanaco Servytur ya está abierto para recibir el registro de las empresas que desean ser parte de la experiencia digital de este programa comercial. Por medio de esta herramienta tecnológica, ofreceremos a las empresas participantes, la oportunidad de estar en un escaparate virtual, que será consultado por miles de personas que buscarán adquirir, en tienda física y en línea, algún producto y servicios durante los días del máximo evento comercial de México.

Reconoció que, aunque existen muchas ganas de los comercios por pasar a la transformación digital, “para algunos la barda ha sido un poquito alta” y por ello llevarán de la mano desde su plataforma a aquellos negocios que se quieran sumar, para hacer de la transformación digital una realidad.

“Y la propuesta de la Concanaco- Servytur no es un sustituto a lo que ya se tiene sino un complemento a un mercado que no tiene horarios, no tiene fronteras y se puede llevar desde cualquier aparato electrónico”, indicó.

El líder del comercio establecido del país, detalló que en esta aplicación las empresas podrán subir sus productos y servicios, promociones y publicidad, y por medio de un modelo de geolocalización, de la ubicación del comprador, se identificará al negocio más cercano.

“Con nuestro portal facilitaremos al consumidor el poder conocer las promociones que se presentan por categoría, entre las que se encuentra turismo y viajes, electrónica, tecnología, hogar, joyería, restaurantes, electrodomésticos, línea blanca y regalos, entre otros.

Tejada Shaar, recordó que para este 2021, la meta es superar las 109 mil empresas con sucursales registradas en su portal, que fue el número alcanzado en 2020, además de incrementar en más de 130 mil el número de visitas al portal digital, que registraron el año pasado, porque cada vez más personas quieren mayor certeza a la hora de comprar y alcanzar la derrama económica similar a la del año previo de 239 mil millones de pesos.

Por su parte, Jorge Eduardo Arreola Cavazos, jefe de la unidad de competitividad y competencia de la Secretaría de Economía, anotó que con el Buen Fin 2021, se busca utilizar la fuerza comercial que tiene el evento para impulsar las ventas en línea de los pequeños establecimientos comerciales,

“Lo que hemos visto durante los años recientes es que las ventas en línea vienen creciendo a una velocidad más alta que en toda Latinoamérica, los niveles de penetración que tenemos ya de la venta en línea dentro de las ventas totales son niveles ya muy maduros, siendo que apenas tres o cuatro años estábamos rezagados respecto al resto del mundo, esperamos que este año un mayor número de pequeños comercios puedan sumarse a la venta en línea”, finalizó.