Pide ANPEC sentido común a autoridades en regreso a clases

Han fallecido 600 menores por Covid-19 y se han contagiado 90 mil, afirma

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) exhorta a las autoridades mexicanas a actuar con sentido común en torno al regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, ante la realidad de que más de 600 menores de edad han fallecido a causa de la pandemia de Covid-19.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza, dijo que si bien como comerciantes les importa que el mercado se reactive y se verían beneficiados con el retorno de la vida académica, no puede ser a costa de la vida ya que no hay condiciones para el regreso a las aulas.

“Lograr el “efecto rebaño” en nuestro país exigía de un 60% al 70% de la población infectada; ahora con la variante Delta el índice requerido es del 90%. La peligrosidad del momento ha llevado a muchos países a considerar necesaria una tercera dosis como en el caso de Israel. El pico de la tercera ola lo viviremos en agosto y septiembre y, si bien nos mueve la desesperación por lograr reactivar nuestra economía de manera sostenible y duradera, nos preocupa más no contagiarnos y enfrentar las secuelas de la enfermedad del Covid-19 que nos puede llevar a la discapacidad o la muerte”, dijo.

Mencionó que, si bien la pandemia nos obligó a declararnos en cuarentena, hacerlo nos llevó a una recesión inédita. Este parón de la economía que realizamos en el 2020 colapsó cadenas productivas enteras; cerraron miles de negocios, millones de empleos perdidos; el mundo entero se empobreció.

“Sin embargo, y tomando en cuenta lo anterior, es que hacemos un llamado a las autoridades a no actuar con imprudencia y los exhortamos a medir detenidamente las consecuencias de sus decisiones; dicho de otra manera, apelamos a su Sentido Común”, indicó.

El presidente de la ANPEC, detalló que entre los inconvenientes de la tercera ola, se encuentra la insuficiencia hospitalaria ya que la reconversión a hospitales Covid-19 se topa con la falta de insumos y medicamentos, la no recontratación del personal médico, el cansancio y hastío del cuerpo de enfermeras; la falta de camas y condiciones y sanitización.

Asimismo, indicó que se decidió anteponer la reactivación económica a salvaguardar la salud pública al entrar a un teléfono descompuesto.

“El semáforo epidemiológico es una señal que ya no se respeta, nadie pidió cerrar la economía, pero tampoco abrirla sin prevención. La gente quiere trabajar, pero no morir en el intento. La letalidad de la pandemia ha sido elevada, los contagios no dejan de incrementarse y las secuelas que deja la enfermedad siguen minando nuestra productividad”, precisó.

En torno a la vacunación, mencionó que menos de la mitad de la población ha completado su vacunación ya que aunque la mayoría de la gente quiere vacunarse no han podido hacerlo.

Por lo que “no hay condiciones para el regreso a clases”, fundamentalmente porque en la fecha prevista, el 30 de agosto, nos encontraremos en pleno pico de la 3ª ola (agosto y septiembre).

“La educación universitaria ha decidido no regresar a clases presenciales y, en cambio, estamos llamando a la educación básica (kínder, primaria y secundaria) a hacerlo, buscando cuidar su salud emocional y garantizar su derecho a la educación. Argumentos huecos que confrontan la realidad, ya que las 230 mil escuelas del país no están en condiciones de recibir al alumnado; los padres de familia no están en condiciones de solventar los gastos por el regreso a clases ($4 mil aproximadamente por alumno), ya que muchos han perdido empleos e ingreso; a duras penas logran llevar lo del “gasto”. En tanto la comunidad magisterial tiene serias dudas de la eficacia de la vacuna china, Cansino que se les aplicó, a la hora del regreso a clases de todos sus alumnos”, aseveró.

Para Rivera, la responsabilidad de la medida debe tener nombre y apellido ya que además de los niños que han fallecido durante la pandemia, 90 mil menores se han contagiado por lo que insistió en actuar con sentido común y no tomar esta decisión a la ligera.