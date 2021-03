Por Rosalba Amezcua

Luego de que las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 no bajan en el país, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, (AMIS) llamó a la población a ser responsables y entender que el efecto benéfico de las vacunas no se sentirá hasta que estén inmunizadas al menos 100 millones de personas.

Edgar Karam, vicepresidente de la asociación, recordó que los meses de enero y febrero han sido los peores de la pandemia, debido al contacto cercano que hubo durante el periodo navideño y el riesgo que representa la Semana Santa es muy grande, por lo que invitó a la población a guardarse y evitar la exposición al contagio.

“Viene la Semana Santa, no dejan de llegar por correo electrónico miles de ofertas de hoteles de vacaciones, pues las empresas necesitan seguir fomentando el trabajo pero como sociedad guardarnos estos días Santos y de Pascua, es decisión de cada persona pero como sociedad mexicana, creo que no estamos actuando con responsabilidad y por eso no está bajando el contagio, ya tenemos más de 370 días con la pandemia”, indicó.

Por su parte, Juan Patricio Riverol, también vicepresidente de la AMIS, solicitó cautela, ya que a pesar de la campaña de vacunación, el virus sigue vigente.

Los representantes de la AMIS, informaron que al 22 de marzo se tienen 30 mil 303 casos asegurados por Covid-19 con 14 mil millones de pesos pagados por concepto de seguros de gastos médicos, mientras que por seguros de vida 67 mil 138 personas han fallecido lo que representa 15 mil 900 millones de pesos en indemnizaciones.

Precisaron que el costo de hospitalización en hombres es mayor en comparación con las mujeres, sin embargo, el segmento de estas este año registra un incremento en gastos médicos.

A decir de Karam, en lo que va del 2021, el monto de hospitalizaciones en las mujeres se ha incrementado por casi 40 mil pesos.