Los analistas de Ci banco señalan en un reporte que hasta el 20 de enero del 2020, el peso mexicano se ha apreciado 1.4% respecto al cierre del 2019, lo que la ubica como la tercera moneda de economías emergentes con mayores ganancias en ese periodo, sólo detrás de la Rupia de Indonesia y el Yuan de China, Sin embargo, los últimos cinco años, la moneda se ubica como una de las que más caídas acumulan, señalando que en enero de 2015, el peso mexicano promediaba $14.70, cerca de cuatro pesos menos que el tipo de cambio a la fecha mencionada.

Los especialistas comentan que la mayoría de los temas de riesgo reciente, siguen resolviéndose a favor: 1) firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre EUA y China; 2) ratificación por parte del pleno del Senado estadounidense del T-MEC y; 3) cifras económicas globales que han superado las expectativas, reduciendo los temores de una recesión mundial.

De forma coyuntural, también le ha favorecido los vaivenes en el precio internacional del petróleo, que la semana del 20 de enero inició con un ligero rebote, después de las disrupciones en la producción de Libia.

Incluso las apuestas especulativas a favor del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME) alcanzaron la semana pasada un máximo histórico, lo que implica que los inversionistas consideran viable que las ganancias de la moneda mexicana se mantengan.

Esta tendencia de fortaleza en la moneda se puede mantener por algunas semanas más, por lo que no podemos descartar que en el corto plazo se aprecie hacia 18.50 pesos por dólar spot. En el muy corto plazo no se vislumbra un catalizador que nos haga suponer un cambio radical en el comportamiento del peso. En particular, durante la semana el mercado cambiario mexicano estará dependiente de:

Foro Económico Mundial en Davos (WEF por sus siglas en inglés). Es probable que el presidente Trump aproveche las reuniones del WEF para reunirse con sus homólogos de la Eurozona para abordar los temas de aranceles al sector automotriz y en particular con Francia, para el tema de la “tasa Google”. Francia y EUA se dieron el pasado 7 de enero un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo sobre la ‘tasa Google’ y evitar los aranceles del 100% que Washington anunció sobre productos franceses en respuesta a la decisión gala de imponer un impuesto del 3% sobre las ventas generadas por las empresas tecnológicas en el país. Juicio político a Trump. Este martes 21 de enero inicia en el Senado de EUA operacionalmente el juicio político en contra del mandatario estadounidense. Es probable que este evento genere mucho ruido en el mercado, pero esto sería temporal ya que sigue siendo muy poco probable que el presidente sea destituido al requerir el respaldo de senadores republicanos. Posible toma de utilidades. Las recientes apreciaciones de la moneda mexicana podrían provocar una sana toma de ganancias por parte de los inversionistas, lo que presionaría ligeramente al peso.

DEPRECIACIÓN DEL PESO

Sobre la depreciación del peso en los últimos años manifiestan se debió a diversos factores: alza de tasas de interés por parte de la FED, triunfo de Trump como presidente de EUA, amenaza del TLCAN, dudas iniciales por la campaña del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, inicio del conflicto comercial entre EUA y China, cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

De esta forma, es una noticia favorable que la moneda poco a poco regrese a sus valores explicados por fundamentales. Sin embargo, en el mediano plazo existen todavía múltiples riesgos que en cualquier momento podrían presionar a la moneda mexicana.

En base a lo señalado, no es un strike cantado que el peso mantendrá su buen paso durante todo el 2020, lo más probable es que se registren eventos de volatilidad en contra del peso, sobre todo en la segunda mitad del año, que sean temporales como los del año pasado dependerá del manejo de los fundamentales de la economía, principalmente finanzas públicas y Pemex.