Pérdidas del comercio por 7 mdp deja la marcha 8M en CDMX

El comercio establecido de la Ciudad de México reportó ventas no realizadas por 7 millones 400 mil pesos, derivado de la marcha con motivo de la celebración del 8M y llamó a las autoridades de la capital a implementar estrategias de inteligencia para que ninguna persona inocente sea detenida, pero sin dejar impunes los actos de vandalismo.

Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), externó su respaldo por la movilización realizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, como protesta por la falta de igualdad sustantiva de género, así como la violencia que de manera cotidiana se ejerce contra las mujeres.

El líder comerciante externó su solidaridad con ellas, por los feminicidios y agresiones en su contra y resaltó su valor en la sociedad. “En la Ciudad de México las mujeres representan el 51% de la población, el 45% de fuerza laboral, el 48.3% de la ocupación en el sector del comercio y los servicios, y que el 30 por ciento sean las jefas de familia”.

“El avance tanto en su desarrollo económico, como social y político es aún limitado”, por lo que exhortó a los gobiernos, la academia y a la sociedad en general a dar preeminencia a los principios de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos, de lo contrario, “nos estaremos privando de una visión de género basada en una equidad real y objetiva, más allá de la igualdad formal de la mujer y el hombre ante la ley”.

Y aunque el presidente de la Canaco, reconoció que en esta ocasión los daños fueron menores, reiteró su rechazo a los actos vandálicos que causaron pérdida de ventas, así como daños a edificios y mobiliario urbano. Por ello, el líder del comercio establecido de la CDMX, hizo un llamado a las autoridades a implementar estrategias de inteligencia para que ninguna persona inocente sea detenida y, al mismo tiempo, no dejar impunes los actos de vandalismo, pues mientras que la ley no se aplique, el vandalismo seguirá ocurriendo, pues al no castigarse conforme a derecho, se obtiene prácticamente un salvoconducto para seguir cometiendo dichos actos.