Pedro Latapi nuevo director general HR Ratings

Entra en relevo de Fernando Montes de Oca, quien después de 14 años en la empresa emprenderá nuevos retos

Pedro Latapí asumirá la Dirección General de la calificadora mexicana HR Ratings apartir del 1 de septiembre, para relevar a Fernando Montes de Oca, quien emprenderá nuevos retos personales tras seis años en el cargo y 14 de labor en la empresa.

“Gracias al esfuerzo y la tenacidad de Fernando, HR Ratings es hoy líder de diversos sectores como Fibras, Infraestructura, Instituciones Financieras y Finanzas Públicas, se resaltó en un comunicado.

“Fernando Montes de Oca ayudó a posicionar a HR Ratings como la líder en México y fue un actor fundamental para ampliar la presencia internacional de HR Ratings en Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá. Él es -y siempre será- un pilar importante de la Empresa; ahora tendrá nuevos retos personales, en los cuales estamos seguros de que seguirá cosechando muchos éxitos”, dijo Alberto Ramos, presidente del Consejo de Administración de la firma.

De acuerdo con la información Latapí tiene una sólida trayectoria en HR Ratings de más de 12 años, durante los cuales ha ocupado diversas posiciones ejecutivas, entre las que destaca la Dirección General de Operaciones, la Dirección de Instituciones Financieras y últimamente fungió como director general del área de Análisis. Cuenta con la Licenciatura en Administración Financiera por parte del Tecnológico de Monterrey, la Maestría en Administración de Empresas (MBA) por parte de Tuck School of Business de Dartmouth, y es Chartered Financial Analyst (CFA) y Six Sigma Black Belt.

“Estamos seguros de que Pedro hará un gran papel en su nuevo puesto y funciones; confiamos plenamente en que, con toda su experiencia dentro de la Empresa y en el sector financiero, y con la calidad del equipo de HR Ratings, será una pieza clave para afianzar el liderazgo de la calificadora en LATAM y continuar creciendo en los Estados Unidos”, señaló Ramos.

Sobre la trayectoria de Fernando en la agencia calificadora, se indicó que durante su permanencia en HR Ratings fue el reconocimiento Great Place to Work a HR Ratings en 2015, además de que la calificadora logró ser reconocida por Climate Bonds Initiative (CBI) como Verificador Aprobado.

Además, incluyó varios reconocimientos de prestigiadas publicaciones mexicanas, como fue el caso de Expansión, quien lo designó como una de las “30 Promesas del 2019”. Por su parte, Alto Nivel lo reconoció como uno de los Mejores CEOs Disruptivos durante ese mismo año.