Alejandro Saldaña, Economista en Jefe de Grupo Financiero BX+, señaló en videoconferencia con medios de información que no habrá una amplia reapertura económica antes del tercer trimestre del presente año, debido a que esta sujeta al avance del proceso de vacunación contra la pandemia de Covid-19 y se requiere que al menos el 60% de la población ya lo esté porque en caso contrario el distanciamiento social provocará restricción en oferta y demanda de productos, bienes, servicios y empleo.

De acuerdo con sus pronósticos en 2021 el Producto Interno Bruto será de 4.0%, con inflación de 3.9%, tasa de desocupación del 4.4%, tasa de referencia de Banco de México 3.75% y paridad a finales de diciembre de 20.5 pesos por dólar.

Desde su óptica el crecimiento económico del 2021 se deberá a la expectativa de una mejor recuperación al final de año, aunado a la acelerada recuperación de Estados Unidos que será el motor de nuestro sector exportador, pero existiendo riesgo por la lentitud en el proceso de vacunación, retrasos en la cadena de suministro, más iniciativas que dañen la confianza y competitividad del País.

“Sí vamos a seguir enfrentando los efectos y las secuelas de la pandemia, se requiere que haya un apoyo fiscal, que hasta la fecha ha sido bastante modesto y esto qué quiere decir que pues bueno el la gente no va a poder reponer ese ingreso que no está percibiendo ahorita porque no puede regresar a su trabajo, las empresas no están obteniendo esos ingresos porque no pueden vender y no pueden reabrir al 100%, por lo que muchas de estas empresas no podrán sobrevivir en los próximos meses y cerrarán de forma definitiva, esto también se refleja negativamente en el número de empleos que se van a poder recuperar en los próximos meses y en la demanda agregada, lo que generará secuelas muy negativas negativas en el mediano y largo plazo”, expreso el especialista.

Por su parte, Juan Rich Director de Análisis y Estrategia de Grupo Financiero Bx+, señaló que los resultados de las empresas que cotizan en el mercado accionario de México fueron positivos, mostrando un aumento en ventas en promedio del 4.0%, de 22.8& en EBITDA (utilidad de operación más depreciación y amortización), del 23.1% en utilidad neta y con un incremento en la rentabilidad.