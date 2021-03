Pandemia arrasa con la inclusión de la mujer en el empleo

La pandemia arrasa con el empleo en materia de equidad de género, de acuerdo con un estudio realizado con por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el 21% de las trabajadoras que perdió su empleo durante la crisis sanitaria, fue por asumir otras responsabilidades, mientras que en el caso de los hombres se debió a recortes de personal.

La inclusión de las mujeres al mundo laboral en México se ha encuentra 17 lugares por debajo de la tasa promedio en la participación económica en 2019, sin embargo la pandemia arrasó con la participación de las mujeres en el mundo laboral.

Si bien el home office generó un cambio en la forma de trabajar esto no es reflejo de mayor inclusión laboral a las mujeres, así como una disminución en las tareas del hogar, de acuerdo con el IMCO, el 60% de las mujeres no trabaja y, de ellas, el 81% no ha buscado un trabajo desde el inicio o durante la pandemia, ya que la mayor parte del cuidado del hogar y de los hijos recae en las mujeres.

Estos datos reflejan que aun a pesar de que un 42% considere que las tareas del hogar han aumentado por la pandemia, las tareas siguen siendo parte del trabajo de las mujeres, el 51% de las mujeres que no trabaja están al cuidado del hogar, en comparación con el hombre el cual solo refleja un 2%.

Por otro lado, tanto hombres como mujeres, perciben que el trabajo doméstico y de cuidado está más cargado a las mujeres que a los hombres, tomando en cuenta que un 62% de los hombres considera que es su pareja quien más dedica tiempo a estas tareas, seguido de un 41% de las mujeres quienes también lo perciben de esta manera.

Sin embargo solo un 9% de los hombres considera que el trabajo es igualitario, en comparación del 3% de las mujeres quienes consideran que están en igualdad de trabajo doméstico y de cuidado, informo el IMCO.

