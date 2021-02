Pandemia arrasa con disminuciones en todos los indicadores de empleo

La pandemia trajo consigo el cierre de empresas y el comienzo de un largo confinamiento del cual no se ha podido salir por completo, ya que el tan esperado semáforo verde no ha llegado en la mayor parte del país, por lo que las actividades consideradas no esenciales siguen padeciendo bajas en los números de personas empleadas.

De acuerdo con datos ofrecidos por el INEGI, el cuarto trimestre de 2020 reportó una disminución de 1.7 millones de personas correspondientes a la población Económicamente activa (PEA), lo que se refleja en una Tasa de Participación Económica de 57.5%.

En cuanto a la población empleado mostró una baja de 2.4 millones de personas comparada con el último periodo del 2019 respectivamente, con lo que dio como resultado 53.3 millones de personas.

Los cierres las restricciones a los sectores y actividades no esenciales, como las actividades terciarias sufrieron un rotundo decremento en el cuarto trimestre de 2020, el cual obtuvo una baja de 1.7 millones de personas respecto al cuarto trimestre de 2019, dando como resultado que el sector de restaurantes y servicios de alojamiento presentó una disminución de 769 mil personas ocupados y los servicios diversos con una disminución de 489 mil personas ocupadas.

Por otro lado las personas ocupadas en micronegocios también mostraron una disminución de 914 mil reportaron la pérdida de ocupación más alta, siendo los micro negocios con establecimiento quienes más disminución presentaron con una disminución de 474 ocupados s entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020.

Como parte de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, se mostró una disminución en los empleos informales los cuales dieron como resultado 29.6 millones teniendo un decremento de 1.7 millones menos en el último trimestre comparada con igual trimestre de 2019.

