Columna En Concreto 8 de agosto

Pareciera mentira pero sí creció el número de testamentos a raíz de la pandemia. Por lo menos en la Ciudad de México aumentó el número de personas que realiza su testament 50%, un dato interesante.

Este año ya está por empezar septiembre, mes del testamento y el costo rondará en la capital por ahí de 3,200 a 3,500 pesos.

Este es un programa nacional porque está apoyado por la Secretaría de Gobernación pero lo cierto es que cada entidad puede fijar su costo y también el ahorro que se hará al solicitante.

Y es que el Covid hizo reflexionar a mucha gente sobre la vulnerabilidad y que sin salud no tiene nada.

Pero quiero hacer énfasis en un dato interesante: al hacer el testamento, por lo menos en la Ciudad de México y quizá en otros estados más (ojalá en la mayoría del país), también puedes designer al tutor de tus hijos, esto en caso de que falten los padres, o uno de los cónyuges

Y es importante porque para las familias con hijos, para las parejas es seguro más relevante saber cómo asegurar el future de sus hijos ante la ausencia de los padres, principalmente si es inesperada, y es más importante que asegurar una propiedad, inmueble del que se trate o terreno o joya.

Y esta figura existe, pero son pocas las personas que cuentan con la asesoría de un notario para poder designar al que se hará responsible de sus hijos en caso de ausencia total o parcial de los padres y que se asegure de que estudiarán, estarán sanos y podrán hacer su vida ante una pérdida irreparable de ese tamaño, sobre todo si son menores de edad.

Lo interesante también es que el público, los capitalnos puedan aprovechar los descuentos en la jornada notarial que es vigente durante todo el año en la capital.

Son datos relevantes, ahorros importantes, pero que a veces pasan desapercibidos para quienes necesian hacer una operación inmobiliaria tal como vender o comprar una Vivienda. Allí se usa la jornada notarial en inmuebles que por su valor catastral no llegan al millón 400 mil pesos.

En cambio en el Programa de Sucesiones el inmueble sobre el cual pueden hacer descuentos del 40 o 80% en el pago de impuestos es un bien raíz en general más abierto sin que tenga que ser Vivienda, puede ser un local commercial, bodega, oficina, terreno, entc y su valor incluso valor catastral puede ser de hasta 2.2 millones de pesos.

MONTOS Y BENEFICIOS

La Jornada Notarial vigente todo el año se refiere a operaciones entre personas vivas. Todo lo referente a donaciones, cancelacion de hipoteca, etc todo lo que tiene que ver con la Vivienda con base al valor catastral de 1 millón 470 mil pesos. No es con base al valor comercial que generalmente es más alto.

Los beneficios se aplican conforme a una table que puede de ser desde 10 hasta 60% dfe descuento enel pago de los impuestos correspondientes al enajenar una Vivienda que son el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (Impueso sobre traslado de dominio) y derechos públicos de la propiedad.

Además el otro beneficio es que no se tiene que hacer un avalúo. Aplica en todas operaciones de compra-venta, donaciones, etc que no impliquen herencia

PROGRAMA DE SUCESIONES

Este en cambio está encaminado a facilitar la escrituración de propiedades que se adquieren cuando una persona o familia deja una herencia, nombra a un beneficiario.

También se aplica el valor catastral, pero aquí el monto es de hasta 2millones 200mil pesos y el descuento sobre el pago de impuestos correspondientes puede ser de 40 o 80% según los cálculos que se hagan.

Este programa se enfoca a herencias.

Es un programa más amplio que la Jornada notarial por lo que puede abarcar todo tipo de inmuebles y no solo Vivienda.

La recomendación es que si va a hacer un trámite acuda con el notario para recibir asesoría y quedar inscritos en el programa para contar con los beneficios.

SEPTIEMBRE MES DEL TESTAMENTO

Tiene diferencia porque va enfocado a testamentos y como se hace en colaboración con la Secretaría de Gobernación aplica a nivel federal; los prgoramas anteriores solo son válidos en la Ciudad de México.

Y para este programa muchos notaries de todo el país amplian su horario y días de atención

Los descuentos en Cdmx por ejemplo son del 50% del costo total. En el 2022 el monto fue de 3mil 200 pesos; el 50% del costo real.

Este año se espera que el Notariado mexicano fije el precio.

POR CIERTO

El próximo jueves te platicaré de deportes y banca, pero también de una visión más completa del negocio de los bancos y su futuro en México. Dos grandes personalidades en entrevista por separado que “sacarán su bolita de cristal” y compartirán su experiencia, su visión y entusiasmo por hacer negocios en el país.

Además te contaremos del balance optimista y también retos desafiantes que se presentan tras los primeros 100 días del Presidente y el Consejo del Colegio de Arquitectos de México (Cam-Sam) arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza.

Por cierto con la firma del convenio de Fovissste y Prosoc se difundirán más los créditos y también los programas y beneficios en unidades habitacionales.

Así, la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) será un gran aliado en difundir los distintos programas de liquidación entre la población de las más de 150 unidades habitacionales de la capital del país, así como los diversos tipos de crédito para la adquisición y mejora de vivienda.

