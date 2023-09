Columna En Concreto 5 de septiembre

¿Cuánto piden los millenials para comprar una casa?

Y los que ya vienen… la generación X

Agenda de la semana…

#EnConcretoContigo facelive .- También en tv digital #Contrareplica sábados 10.30 Facebook y youtubeyY podcast en Spotify

Los millenials están cambiando de opinión y ya están comprando casa o bien depa para vivir.

Lo cierto es que hay bancos en donde los jóvenes entre 27 y 40 años ya representan la mayoría de los solicitantes de crédito hipotecario

Es el caso de Citibanamex donde ya constituyen la mayoría de los solicitantes de créditos sobre todo los que van en el rango de los 27 a los 43 años.

Pero lo que llama la atención es que los montos que solicitan también están creciendo.

Nos cuenta el vocero hipotecario de Citibanamex, Gonzalo Palafox, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de este grupo financier que apenas hace cinco años solicitaban la 3a parte del crédito y ahora las solicitudes del monto ya van casí por el 50% y aumentando.

Pero también ya “les pinta” la generación “X”. Así, hace cinco años los millennials solicitaban la 3a parte y la Generación X el 45%; pero en este año la tendencia se invirtió: ahora los millennial piden 47% del créditos y la Generación X disminuyó al 38%.

“Es natural esta evolución pues conforme tienen más edad y se acercan a los 35 años, es más común el requerimiento de créditos hipotecarios para la formación de hogares, invertir en un patrimonio y bienes raíces”, afirmó Palafox.

Y solo como ejemplo el crédito promedio está por arriba de $1.8 millones de pesos. En general el crédito de la banca commercial promedio ha ido creciendo y hoy afirman está en más de 2 millones de pesos.

POR CIERTO

Platicamos con Leopoldo Hirschhorn, presidente de Canadevi Valle de México quien afirmó que hay un gran desfase del mercado de la vivienda, entre oferta y demanda.

Porque se tiene, si es que se tiene stock, con precio muy elevado para lo que puede comprar la población.

Y no se diga la población joven, no les alcanza aunque tengan crédito de Infonavit o Fovissste. Pero aún no alcanzan un crédito amplio de la banca.

Así, contó, por ejemplo si los desarrolladores les ofrecen vivienda de 3 millones ya a ellos no les alcanza, estarían quizá con posibilidad de obtener crédito y pugnar por un depa o propiedad de la mitad de precio.

Esto se aprecia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, donde los déficits oscilan entre 800 mil y 1.6 millones.

Así, que como dijo el empresario el reto de los desarrolladores es hacer vivienda acorde a la demanda de éstos segmentos de la población.

Pero el desafío es lograr tierra apta, infraestructura, servicios como agua, energía (con las que ya están teniendo problemas) y comunicación con vialidades.

El reto es atender a la demanda vs la permisología tan extensa y cara que repercute en el precio final de la vivienda.

Ellos han sobrevivido y han sabido sortear muchas crisis, pero es cierto que la actual junta muchos factores en contra.

Ya veremos cómo lo resuelven sobre todo, de cara a la transición de gobierno y a movimientos políticos complicados en donde lo que menos apoyarn los gobiernos es a la vivienda, pues las prioridades ahorita son las campañas.

Y en otras noticias mañana Infonavit presenta ante la prensa “Equipa tu casa” nuevo crédito. Lee en www.grupoenconcreto.com las particularidades…

PREGUNTA

OPINA

¿Para qué vivienda te alcanza con todo y crédito?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy #EnConcretoContigo 13:30 hrs!

En el mes sísmico

#ÚNETE hoy 5 septiembre, 13:30 hrs conoce cómo la tecnología ayuda a hacer edificios anti-temblores con los #gemelosdigitales

¡Te esperamos con Sergio Seanez Castellanos, Director General

@foundamentality

Hoy te espero ¡ #EnConcretoContigo!

13:30 hrs

¡Transmisión por #FBLive! ESTA ES LA LIGA: bit.ly/3nVmMKX.

HOY MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

Plática de Claudio X González con Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente (GIZP) que lidera Sary Sutton

Mañana, miércoles 6 de septiembre.- conferencia de Infonavit con la presentación de “Equipa Tu Casa”

Lunes 18 de septiembre. Diálogos de la Reconstrucción por facelive

CONSULTA: LIBRO “BOOM DE LA VIVIENDA MEDIA; REZAGO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA”

Circulando on line: Boom de vivienda media; rezago de vivienda social en México ¿qué hacer para seguirla construyendo y financiando?

Lectura recomendable!

www.grupoenconcreto.com

Revista: Tu Guía En Concreto

Descarga: https://bit.ly/3rUMDrw

Página en concreto: https://www.grupoenconcreto.com/guia-en-concreto/tu-guia-en-concreto-no-101

¡Hasta la próxima semana!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com