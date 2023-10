Columna En Concreto 3 de octubre

* México enfrenta un problema difícil de resolver: el rezago de la vivienda

¿Qué propone Canadevi?

¿Qué Uniapravi?

Esta semana el Congreso de DST, sobre la mesa hay temas retadores para el Infonavit

Enfrentan desarrolladores rezago de vivienda, problema de difícil solución, pero que es un imponderable que se tiene que resolver afirmó Beto Moreno, president de Canadevi.

La semana pasada platicó en exclusiva para En Concreto Luis Alberto Moreno Monroy, el poblano con gran experiencia y sensibilidad que está enfrentando una difícil conyuntura de la industria y que le toca liderar una Cámara muy emblematica con grandes retos también al interior.

Y es que la paradoja que se debe atender, dicho por él, es justo attender a las personas que más necesitan de Vivienda y que también esperan oportunidad, pero justo cuando el negocio no está resultando atractivo para los industrials.

Afirmó que hay 4.9 millones de mexicanos que pueden comprar actualmente Vivienda por diversas vías, pero que “el espíritu del Infonavit es buscar alternativas.

“Esta búsqueda por parte tienen que encontrar eco para platicarlas , consensuarlas , que convengan a los compradores…Las Circunstancias de comprar tierra y darle más aforo y crédito al derechohabiente se deben analizar con cuidado, porque los lugares que ocupamos son por tiempo determinado y con intenciones de dejar para el futuro, y deben ser consensadas. Estoy a favor de encontrar soluciones”, así se refirió a las propuestas que realizó y esta semana ratifica Mario Macías, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit y que esta semana ratificará en el 3er Congreso que llevará a cabo a partir del jueves.

Y es que el problema es mayúsculo por eso se pone a debate si el Instituto debe comprar tierra, Beto Moreno dijo: “estamos abiertos al diálogo”

“Es nuestra responsabilidad y como canadevi ver salidas y soluciones a esto”, y mencionó que “Existe la figura de desarrollador de tierra , que ha generado certidumbre: Tierra servida con infraestructura”, dijo y mencionó que si hace años los famosos Desarrollos Urbanos Integralmente Sustentables conocidos como “Duis” hubieran llegado armados con este esquema, seguro hubieran funcionado major.,

Un gran problema es la tierra, aseveró pues “ lo que pasa es que de acuerdo a las reglas de operación y zonas de consolidación no funciona, y cuando se segrega las tierras que sirve es la que s eencarece.

“Hay que teener acciones para que se beneficie y se desarrolle la tierra, para que el municipio y estado den facilidades para dar continuidad de desarrollo ( no solo para la Vivienda, sino de servicios a la industria”

Para el industrial hay oportunidades, pero lo cierto es que se debe buscar que la administración le de importancia a la Vivienda.

“La vivienda no fue una prioridad para esta administración. No es atractivo para los actores de este gobierno, pero sí deben voltearla a ver y estar preparados con planes de acción para darle certeza a muchas personas, que necsitan una casa y que no encuentran,

“El tema es que la Vivienda se va a construir de cualquier forma, pero hay que buscar hacerla de calildad y con supervision para asegurar su calidad y garantizarla para los habitantes de esa vivienda”

NUEVOS NICHOS

Victor Rosales, director commercial de Yavo Capital y también Director de la Uniapravi también ve otras opciones para solucionar el rezago.

El observa que puede fomentarse la remodelación del parquet habitacional y ya que a muchos no les alcanza para comprar, se puede multiplicar la Vivienda para renta.

Esto es realmente un segmento que los desarrolladores pueden aprovechar sobre todo para las nuevas generaciones de la población

Y, para ambos la Vivienda verde puede impulsarse tanto para los compradores como para los desarrolladores, para que éstos tengan también condiciones de financiamiento que les brinden beneficios adicionales y que hagan atractiva la construcción de Vivienda sustentable

POR CIERTO

FOTO: Mario Macías Robles, Director del Sector de los Trabajadores y Carlos Gutiérrez Ruiz, director del Secctor Empresrial del Infonavit (MZ En Concreto)

Las propuestas de Mario Macías esa Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, uno de los tres brazos del Instituto tripartita, es comprar reserva territorial para edificar Vivienda económica, la que más hace falta actualmente porque se ha dejado de construir en todo el país; y la otra propuesta es impulsar el aumento del monto máximo del crédito justo para que les alcance a los derechohabientes para hacerse de su casa.

Este jueves en el 3er Congreso de las Comisiones Consultivas Regionales del Sector de los Trabajadores del Infonavit estarán los tres sectores y también las propuestas sobre la Mesa.

Hasta ahora los sectores sobre todo Empresarial de la mano de Carlos Gutiérrez Ruiz y de los Trabajadores con Mario Macías Robles, han ido juntos en las propuestas, pero será interesante el posicionamiento de ambos juntos o separados.

El tema en Infonavit es encontrar soluciones para la caída inmensa de la colocación de créditos de la que se ha dado cuenta y que llegó al 40% vs casi el 20% de aumento en la cartera vencida, entonces habrá que preguntarse si están en su major momento las finanzas y reservas del Instituto.

Seguiremos de cerca estas propuestas, la discusión visible y no y las soluciones que se adopten para preservar lo que también se ha discutido: la Autonomía del Instituto y el tripartismo que se defiende a capa y espada sobre todo por DSE y DST.

PREGUNTA

OPINA

¿Por qué no se recupera la colocación totalmente de créditos en Infonavit?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy #EnConcretoContigo 13:30 hrs!

EN CONCRETO

ÚNETE hoy martes 3, 13:30 hrs. y conoce los desafío de los #valuadores ¡Te esperamos con Alberto López Cuevas, presidente de la

@auvbm11

¡Únete! http://facebook.com/ENCONCRETOG

¡Transmisión por #FBLive! ESTA ES LA LIGA: bit.ly/3nVmMKX.

Hoy inicia X Congreso Internacional del CAM SAM con temas de coyuntura de presente y del futuro de las Ciudades de la Sustentabilidad, etc

En el marco del 10° Congreso Internacional CAMSAM! se dará la Premiación de la VI Bienal de Arquitectura CDMX en el

@colegiodearqs

¡Únete a la conversación sobre el futuro urbano! Mañana 3 inicia y 4 Oct. ¡Regístrate!: http://bit.ly/45lenEK #CAMSAM

Y el jueves desde Yucatán #DialogosEnConcreto con el debate de qué pasará con el desfase de la vivienda y qué con el futuro de los créditos

Desde el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, sigue la transmisión

Y también el jueves inicia el 3er Congreso que organiza la Dirección Sectorial de los Trabajadores en el WTC Cdmx.

CONSULTA: LIBRO “BOOM DE LA VIVIENDA MEDIA; REZAGO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA

Circulando on line: Boom de vivienda media; rezago de vivienda social en México ¿qué hacer para seguirla construyendo y financiando?

Lectura recomendable!

www.grupoenconcreto.com

Revista: Tu Guía En Concreto

Pagina – https://grupoenconcreto.com/guia-en-concreto/tu-guia-en-concreto-no-101/

Descarga: https://bit.ly/3rUMDrw

¡Hasta la próxima semana!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com