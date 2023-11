Columna En Concreto 28 de noviembre

¿Qué retos observa BBVA para el 2024?

*Las tasas de interés, el TMEC, apertura del comercio, construcción de infraestructura, producción de suficiente energía y otros recursos (agua)

La reconstrucción de Acapulco; elecciones en México y EU y su impacto; ¿trenes de pasajeros?

Estos son algunos de los desafíos para el 2024

Hoy de cara al 2024 los banqueros reconocen que son muchos los desafíos que enfrenta México y no sólo por las elecciones, que no deben afectar el crecimiento del crédito, pero sí en cambio llaman la atención hacia factores como cuidar la apertura comercial; reforzar el libre comercio; también hacer lo mismo con continuar la autonomía del Banco de México; y con el reto de aprovechar al #Nearshoring, también hacer lo necesario por construir infraestructura (portuaria, carretera, etc), reforzar la logística y no perder la oportunidad.

Además ante la inminente reconstrucción de Acapulco, reconocen que hay otro que debiera ser el objetivo: el reordenamiento urbano y construir con certeza y bien planeado.

Por supuesto la mirada está también en la seguridad y más de cerca se prevé que debe darse la evolución de las tasas de interés hacia la baja, contando con que ya baje la inflación.

Estos son elementos del panorama retador que observa la banca y que es importante para todos los sectores productivos del país.

En la conferencia de fin de año Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de BBVA México y conocido como un gran negociador del TLC en su primer versión en los 90´s, llamó a reforzar la apertura comercial y también a cuidar el ahora Tratado de Libre Comercio de Norteamérica conocido como el TMEC.

También ratificó la petición a lo que Eduardo Osuna, director general del grupo financiero español respecto a la construcción de la infraestructura necesaria. Coincidieron en el gran objetivo de atraer a la inversión con el nearshoring y que no se vaya a otro país.

Sin duda Osuna puso sobre la mesa la importancia de la generación de energía y otros recursos necesarios para asentar el atractivo de los inversionistas en el terreno industrial.

Y Serra Puche ratificó: “Debemos atraer a los inversionistas si no Vietnam nos va a ganar”

Aunque la confianza prevalece en este, que es uno de los más importantes grupos financieros en México, sin duda reconocen que el mayor desafío es también social. Osuna se refirió por ejemplo a la gran desigualdad que prevalece, por ello se puede detonar el crecimiento en zonas como el sureste por ejemplo, con el transísmico.

Aunque el Director de BBVA destacó que el ambiente político no afectará el crecimiento económico y por supuesto tampoco el crecimiento del crédito, sí reconoció que tendrán puesta la mirada y dando seguimiento puntual al impacto de las tasas de interés, dando por hecho que la inflación tiende ya a la baja.

POR CIERTO

CRECIMIENTO INSUFICIENTE; MÉXICO PODRÍA CRECER LO DOBLE

Los directivos de BBVA México coincidieron en que el crecimiento de México podría duplicarse si se refuerzan algunos si no es que todos los elementos nombrados anteriormente como la infraestructura carretera, portuaria, la logística para aprovechar el #Nearshoring, etc.

“El crecimiento de México se ve bien porque los demás países están mal, ya que su crecimiento pudo ser mayor con decisiones oportunas, aunque mantendrá su inercia positiva en 2024, aseguró Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México.

Serra Puche, gran negociador del TLC en el 94 se refirió a algo muy relevante que es cómo las elecciones en México y en EU pueden determinar el camino de ambos países.

Dio que el crecimiento de México «mantendrá una inercia en el próximo año» y consideró que las elecciones en junio de 2024 en México y en noviembre en Estados Unidos podrían cambiar la perspectiva del país.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, sí enfatizó lo que mencionó Eduaredo Osuna respecto a que México pudo crecer hasta 1.8 % más de haber aprovechado todas las oportunidades de inversión y adelantado decisiones con respecto a factores de volatilidad en los últimos años como fue la pandemia por la covid-19, la guerra Ucrania-Rusia y altas tasas de interés e inflación.

Explicó que, en los últimos 40 años, México ha crecido a una tasa promedio de 2 %, pero enfatizó que este porcentaje podría duplicarse de impulsar condiciones mínimas para atraer inversión extranjera directa, principalmente de China.

Para Osuna el crecimiento de México podría y debería impulsarse para que ubicarse en el 4 o 5%

TRENES, PERO DE CARGA

En el marco de este fin de año, también se comentó allí en la torre BBVA que para reforzar el atractivo de México y generar crecimiento con el nearshoring, es necesario reforzar, construir más infraestructura no tomar medidas como desviar la atención de los trenes de carga ahora para atender pasajeros.

Más bien, indicó Carlos Serrano se debe construir más infraestructura.

Y bueno ya que se anunció que también además del Tianguis Turístico, la Convención Nacional Bancaria se realizará en Acapulco en abril del próximo 2024, los banqueros estarán observando la evolución de las obras porque si observan que no se dan las condiciones, y lo ratificó Osuna Osuna, tomarían la decision de cambiar la sede.

PREGUNTA

OPINA

¿Sabes qué es lo que más requiere más Acapulco en este momento?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy #EnConcretoContigo 13:30 hrs!

🌪️🏚️ Te esperamos #Hoy 13:30 hrs / #CDMX ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los #inquilinos ante un #desastrenatural? en #EnConcretoContigo con Caterine Castillo, cofundadora y CEO de #Neivor

¡Transmisión por #FBLive! ESTA ES LA LIGA: bit.ly/3nVmMKX.

Este diciembre, la presentación del nuevo Libro: De cara a la transición “Los desafíos de la Vivienda”

www.grupoenconcreto.com

Revista: Tu Guía En Concreto

Tu guia En Concreto 102 👉 https://grupoenconcreto.com/guia-en-concreto/tu-guia-en-concreto-no-102/