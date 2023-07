Columna En Concreto 25 julio

*Es inversión redituable en bienes raíces

Los expertos recomiendan invertir en algo conocido y si conoces de bienes raíces, qué major!

Hay ya diversas fórmulas contemporáneas, pero aún con las tradicionales funciona.

Para empezar difícilmente los bienes raíces bajan de valor; casi el 99% alcanza un mayor precio de origen, genera plusvalía.

Luego si se escoge un buen inmueble: terreno, depa, casa, local, etc si está bien ubicado, tiene años de vida y es una Buena construcción, seguro aumentará su valor.

Pero ayer en una reflexión importante, el arquitecto Enrique Macotella, arquitecto a cargo de #TowerCity nos indicó que no puedes disponer de un bien raíz tan fácil como si tuvieras tu dinero en el banco, esto hace que puedas ser más disciplinado y no atentar contra tus ahorros.

Es más fácil tomar del banco aunque sea ahorro para tener liquidez y gastarlo en lo que haga falta; en cambio no es fácil desprender tu patrimonio de la tierra solo si lo vendes por complete.

Y, por otra parte, quizá no sepas cómo funcionen otras formulas como invertir en dólares, en divisas en general, en la Bolsa Mexicana de Valores o en Cetes, pero sí puedes entender cómo comprar un inmueble.

Ahora que la reflexión de vida es que debes ahorrar y volverte disciplinado desde que eres joven, la formula es como el pago de una hipoteca: ahorrar el 30% de tu ingreso para que cuando envejezcas tengas la calidad de vida que deseas sin depender de nadie más.

Se dice fácil, pero no lo es.

Es muy complejo que alguien joven piense en cuando va a ser Viejo y mucho menos en ahorrar para cuando ya no pueda trabajar, esto en sus principios de vida laboral!

Pero al final de cuentas el llamado “negocio de viudas”, que es vivir de rentas se vuelve atractivo para diversas generaciones porque pueden invertir en inmuebles que rentan y recibir utilidades, ganancias cada mes.

Hoy hay fórmulas como la compra de fracciones que no necesariamente son para vivir, sino para invertir y luego de cuatro años recibir lo invertido y las ganancias adicionales.

Para la generación de millennials de más de 30 y tantos, más cercanos a los 40 esta formula es atractiva.

De hecho ya hay bancos en donde los millennials se han tornado la mayoría de los solicitantes de créditos hipotecarios.

Y lo hacen para comprar inmuebles para vivir, pero también para invertir y ganar de sus rentas.

Ya la tecnología está alcanzando la impartición de justicia y hay plazo para el comienzo del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que también ayudará a promover la actividad inmobiliaria, involucrará a los notarios y corredores inmobilarios y el objetivo es hacer más eficiente y expedita la tramitología y los juicios.

Por supuesto contempla mediadores, así no lo explicó Fernando Rodríguez Bustamante, coordinador del departamento legal de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (Gizp)

¿Te interesa invertir en bienes inmuebles para obtener más ganancia y asegurar que tendrás dinero cuando lo necesites?

@marielzuniga_ https:/

