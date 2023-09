Columna En Concreto 21 de septiembre

Agenda…y la Autonomía del Infonavit

Hacia dónde va la vivienda?

¿hacia dónde el crédito para la vivienda?

FOTO: Mario Macías Robles, Director del Sector de los Trabajadores y Carlos Gutiérrez Ruiz, director del Sector Empresrial del Infonavit (MZ Multimedia En Concreto)

Comencemos por hacer un recuento de noticias importantes surgidas en la Cumbre Inmobiliaria que organiza cada año la Canadevi Nuevo León con Roberto Ortiz como presidente.

Y es que además del encuentro no sólo de empresarios de la región, del estado, también estuvieron representantes de otras entidades como de Yucatán, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, por ejemplo

Fue relevante el Consejo de la Canadevi nacional porque trascendió que su líder Luis Alberto Moreno, Beto para los cuates, continuará por un año más al frente, esto es cumplirá lo que la Ley de Cámaras le permite que son tres años en su representación camaral y es que le toca un momento coyuntural, histórico porque políticamente es el cambio de gobierno, pero económicamente la problemática por la que atraviesa la industria es sui generis.

Es una industria resiliente, pero siempre sale adelante. Hoy están a prueba no sólo los desarrolladores, constructores sino también sus proveedores, fabricantes, comercializadores porque hay un déficit de vivienda, pero también falta la producción, y lo que hay no se vende porque a los que compran no les alcanza.

Entonces hace falta que estudien de nuevo al mercado y se produzca sobre pedido, justo lo que piden los diferentes segmentos y de acuerdo a su capacidad.

Para ello es relevante la propuesta que está surgiendo por allí, ayer en voz de Mario Macías Robles líder del Sector de los Trabajadores del Infonavit (DST) de generar un banco de tierra para edificar vivienda, pero rechazó tajantemente la propuesta de que el Instituto vuelva a ser constructor.

A esta voz se unieron en coro los desarrolladores presentes.

Y, por otra parte, aunque hay mucho que contar del encuentro a partir del desencuentro y una serie de problemas que hay con el área de permisos de Nuevo León, vamos a centrarnos en un discurso: la Autonomía del Infonavit.

Carlos Martínez Velázquez, director general del organismo se refirió en algún momento al final de su discurso de que la autonomía no es total.

Y esto fue refutado entre el público tanto por los líderes de los sectores empresarial como de los trabajadores.

Al parecer hay una disputa allí por el tema de una propuesta que siempre ha estado allí, entre bambalinas, para controlar al Instituto desde el gobierno federal, y siempre se le recuerda al gobierno, a los tres niveles y a los dirigentes del organismo que éste no depende de recursos fiscales de la federación ni tampoco de sus leyes, pero habrá que checar cómo progresa esa propuesta “de que el gobierno asuma el control del Infonavit”.

Siempre, en todos los foros, los otros líderes de los otros dos de tres sectores han recordado esta independencia, y si debajo del discurso hay la intención de sujetar al Instituto, seguro la resistencia no se tardará en hacerse evidente.

Los recursos, como indican los líderes de los sectores obrero y patronal, son de los trabajadores y no estarían dispuestos a que pudiera manejarlos la Secretaría de Hacienda o alguna otra entidad del gobierno federal para hacer inversiones y pagar comisiones a cómo indicara. Allí es fácil: habrá discusión y resistencia.

Veremos en qué concluye la propuesta que está allí en el aire, debajo de la controversia sobre la “autonomía del Infonavit”

POR CIERTO

Allá en Monterrey hubo propuestas interesantes, incluso de crear un mapa para construir vivienda de acuerdo a la región, fijando sus características. También observaremos si esto avanza, aunque también sabemos que el proceso por el que tendrá que pasar es largo, para empezar el consenso entre los dos sectores; empresarial y el de los trabajadores.

Por otra parte, el debate sobre cómo serán los créditos para la vivienda y para los constructores continuará hoy en el Simposio de Financiamiento para la Vivienda que organiza Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) aquí en el Club de Banqueros de la Ciudad de México.

Y en donde integra a nuevos jugadores como las Proptech y las Fintech o algunas sofoles que están muy activas dirigiéndose justo, hacia la economía mixta, a aquellos que aún no califican para crédito con los bancos y que están creciendo peligrosamente a velocidad vertiginosa.

Interesante sin duda también saber por qué no bajan las tasas de interés desde Banco de México cuando la tendencia mundial ya tiene meses de mandarle la señal y aquí en cambio se mantiene “un súper peso”, lo cual ayuda a unos, pero en la balanza comercial es negativo por afectar las exportaciones e incluso hasta a los mexicanos en EU que tienen que trabajar más para generar sus remesas.

Pero aquí la tasa de interés en créditos hipotecarios ronda el 10.4% lo cual es casi un punto porcentual por arriba vs 2022 y todo el periodo de la pandemia que fue de 9.5% aprox, y la apuesta es a que bajen las tasas y sean más accesibles a partir del 2024.

También sabremos de otras fórmulas, de otras metas, pero lo que más se desea escuchar es que promueven los créditos para los empresarios, para los constructores.

Aquí reportaremos, pero sin duda es trascendente el evento organizado por la ABM y que lidera también el Director Ejecutivo de Préstamos para particulares de HSBC.

