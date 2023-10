Columna En Concreto 10 de octubre

¿Qué le falta para detonar la la hipoteca verde?

Relevos en la industria

A propósito de nuevos productos, ya hay dos hipotecas “verde” esto es que fomentan la adquisición de Vivienda sustentable o incluso certificada. Están Santander y HSBC.

Y se sabe que viene en camino la formula de BBVA.

Ayer Paulina Prieto, vicepresidenta de Crédito Hipotecario de Scotiabank anticipó que lanzará su version de hipoteca verde después del #Buenfin esto es, en noviembre próximo

Pero dio datos bien interesantes porque dijo que sí el 50% del parquet residencial ya existe y está hecho entonces fomentando la compra de Vivienda nueva y sustentable e incluso certificada se deja fuera a la mitad de la producción de Vivienda ya construida y no con métodos ni materiales sustentables.

Entonces su intención es incluir a estas unidades ya construidas y fomenter su reconversión.

Y esto también pone sobre la mesa un gran problema, ¿qué falta para que se construyan viviendas sustentables? ¿Qué para que generen ahorros energéticos? ¿cómo lograr que los desarrolladores, que han frenado la construcción normal de Vivienda por falta de condiciones para hacerlo, ahora se inclinen a edificar Vivienda sustentable?

Pues faltan los financiamientos para constructores y desarrolladores que también los premien por enfocarse a utilizer métodos y materiales sustentables.

Ahora hay pocos incentivos, por allí Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) sí otorga créditos que les dan incentivos a los desarrolladores.

Pero el enfoque de premiar solo a los compradores de Vivienda prevalence. Y no es suficiente, porque falta nada menos que la parte tan importante o quizá más importante: que se construya la Vivienda necesaria.

El hecho de darle premios a los solicitantes de crédito que se inclinan por Vivienda verde, Vivienda sustentable, casas o departamentos o que comiencen a construir utilizando métodos y materiales que les generarán ahorros en pagos de energía, agua, luz, etc. No es suficiente. Sí dinamizará, agilizará las compras de Vivienda. Sí contribuirá a agilizar el mercado, pero no es suficiente para que este mercado se detone.

Por su parte, falta reforzamiento en la hipoteca verde que antes manejaba Infonavit pues ahora su version nueva de de “Equipa tu casa” es insuficiente para reconvertir la Vivienda ya existente en Vivienda sustentable solo con algunos aditamentos, o bien a incluir “llaves ahorradoras” o focos ahorradores en las viviendas; se perdió el sentido de la hipoteca verde

Y bien a bien, no sabemos dónde quedó el Sistema de Sociedad Hipotecaria Federal. Habrá que ver dónde quedaron también sus acuerdos con organismos de financiamiento internacionales como la KFW de Alemania, entre otros para incentivar no solo el uso de “focos ahorradores” sino la construcción y verdadera reconversion de Vivienda sustentable .

Hacen falta esquemas que sean eficientes de verdad para que se construya Vivienda sustentable con un código vigente actualizado y nacional, incluso adaptado por región del país, pero también ver las dos partes: tanto impulsar la construcción como la compra de esta modalidad de hogares.

Mientras la Vivienda no tenga ese código official, todos seguirán hacienda lo que consideran contribuye, pero no se vuelve regla general ni práctica común.

Y, México va atrasado, pues en el mundo no serán muchos años más para que las viviendas certificadas sean las que cuenten con financiamiento y puedan venderse, mientras que en nuestro país aún es opcional convertirse en “verde” y sustentable, certificarse, etc.

Vamos en el paso 1 vs el mundo ya va en el paso número 5 aprox.

POR CIERTO

Esta semana siguen los relevos dentro de organizaciones de la industria. Mañana tomará posesión Marco Neyra Gómez al frente de la ASociación de Compañías Supervisoras de Obra AC (Ancsac), el tapatío tiene el gran reto de parte de lo que hablamos: dar garantía de que las viviendas tienen calidad, pero también de que avanzan hacia las certificaciones con paso seguro, convirtiéndose en sustentables. Gran desafío.

Por otra parte, en SOC una de las empresas líderes de brokers hipotecarios estarán reunidos buscando soluciones para hacer repuntar la caída del 15% del crédito hipotecario en lo que va del año; ellos por lo pronto se diversifican. Así ya atienden a pymes y otras modalidades de crédito como el automotriz. Por allí ya está la competencia entre las diferentes empresas de brokers, que son el aliado número uno de los bancos –excepto de BBVA- para colocar el crédito.

PREGUNTA

OPINA

¿Conoces la ventaja de obtener una hipoteca verde?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

¡Hoy #EnConcretoContigo 13:30 hrs!

EN CONCRETO

¡Conoce los nuevos proyectos y la gama de oferta de #vivienda de #Sadasi con Enrique Vainer, Director general de

@SadasiOficial

. ¡Súmate! http://facebook.com/ENCONCRETOG/

¡Transmisión por #FBLive! ESTA ES LA LIGA: bit.ly/3nVmMKX.

25 de octubre desde la BMV.- 1er Cumbre Inmobiliaria de Mujeres Líderes Por la Vivienda y Sector Inmobiiario (MULIV)

Regístrate en nuestras redes sociales

CONSULTA: LIBRO “BOOM DE LA VIVIENDA MEDIA; REZAGO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA”

Circulando on line: Boom de vivienda media; rezago de vivienda social en México ¿qué hacer para seguirla construyendo y financiando?

Lectura recomendable!

www.grupoenconcreto.com

Revista: Tu Guía En Concreto

Tu guia En Concreto 102 👉 https://grupoenconcreto.com/guia-en-concreto/tu-guia-en-concreto-no-102/