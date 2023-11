Columna En Concreto 21 de Noviembre

*La preocupación vs ocupación por la vivienda de interés social

Hoy hay una gran preocupación en la industria de la vivienda por la caída en la producción en general, pero en particular y más acentuada porque ya no se produce vivienda de interés social.

Éste es el segmento de mayor demanda en el país, hay una demanda potencial de casi el 80% (76 a 78%) esto es un aproximado de 3.2 millones de vivienda que buscan un precio promedio de $650mil a $750 mil pesos dependiendo de la región del país.

Así, se tiene que hacer algo por el freno en la construcción de vivienda que no se había vivido así en décadas, pero en particular se pone a prueba la resiliencia de la industria al enfrentar una crisis multifactorial que incluye los efectos aún de la inflación, el encarecimiento y escasez de comodities fundamentales para la construcción como el acero y sus derivados y también del cemento, además la aplicación de una política monetaria restrictiva que llevó al alza de las tasas de interés lo que, por ende encareció los créditos hipotecarios pero no tanto como los créditos empresariales y créditos puente para construir.

La caída en la producción lleva a un escenario que muestra la punta de un iceberg

Abajo del iceberg venía creciendo el desperfilamiento de los potenciales compradores de vivienda

nueva y usada, de terrenos para construir y por ello creció la demanda de aquellos que prefieren mejorar, remodelar que comprar nueva casa. Por supuesto se hace evidente el atractivo y preferencia por la renta vs la compra.

Este desperfilamiento se hizo evidente tanto en clientes de la banca como con los Organismos Nacionales de Vivienda tales como Infonavit y Fovissste.

Hoy no se ve salida si no es con la ayuda del gobierno federal, con el cambio de políticas públicas que voltee la mirada y le dé la importancia a la vivienda que tiene tanto en el terreno económico como en el social.

Y no se trata de un llamado electoral, ojalá no se mire a la vivienda nadamás como capital para la captación de votos, si no que se le reconozca la importancia que tiene como dotador de un bien imprescindible para la realización de la vida de los mexicanos, y también como equilibrio social porque sin casa existe un grave riesgo de inestabilidad e irritación de la población.

Hoy y siempre el mercado evidencia que donde hay mayor actividad hay también mayor demanda. Allí se centra el grueso de lo que necesia el país.

Por ejemplo ahora con el nearshoring el sector servicios se detonó en temas como la manufactura en el #Bajío o el #Norte del país, allí se tiene que fomentar y hacer rentable la construcción, es el gran desafío que enfrenta México y todos los participantes, sectores activos y productivos y también gobierno de los tres niveles.

