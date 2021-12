Ómicron, no debe minimizarse la evidencia: Coparmex

Hay que cuidar a los empleados

Aunque el gobierno federal desestima las afectaciones que pueda traer consigo la nueva variante del Covid-19 Ómicron, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, aseguró que no se puede desestimar la información internacional al respecto porque esta nueva cepa, ya es una realidad y deben evitarse los eventos masivos.

“Esta variante Ómicron es una realidad, ya está afectando a varios países en el mundo y es momento de tomar precauciones, ya sabemos que muchas empresas han cancelado eventos que tenían precisamente para cuidar el momento, sobre todo ahora que entra el frío y que hay más eventos en lugares cerrados, es momento de cuidarnos”, dijo.

El líder del sindicato patronal, dijo que el mensaje que enviaron a las empresas, es que hay que cuidar la salud de los colaboradores y a estas a la par, para no perder más empleos entonces, además de los protocolos del uso de cubrebocas de la sana distancia y lavado de manos es importante el hacer pruebas. Los países que han hecho pruebas aleatorias, son los que han podido minimizar los contagios, cuando no se hacen pruebas muchas personas que son positivas, pero no tienen los síntomas, son los que contagian”.

“Esta cepa que viene, Ómicron, es 20 veces más contagiosa que la cepa original entonces, si estamos ante una situación de riesgo que es importante cuidarnos todos. El hecho de que no se validen estas evidencias internacionales de la realidad de esta cepa, hace que no se tengan los cuidados que se requieren, el hecho de que se convoque a eventos masivos, desde luego, esto lo que producirá es que haya contagios, ya paso hacia el final del año pasado que descuidos por reuniones masivas, provocaron que aumentaran los contagios”, dijo.

Medina Mora Icaza, señaló que por eso el llamado a que nos cuidemos todos, a que las empresas cuiden la salud de los colaboradores, que no se tengan eventos masivos para que se logre bajar en esta temporada de frío, minimizando con estos cuidados el que haya más contagios.

Es de recordar que la mañana de este martes, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, reiteró la postura gubernamental en el sentido de que por sí misma, la variante Omicron del Covid-19, no ha demostrado ser ni más virulenta ni transmisibles, no se ha identificado que cause enfermedad más grave y la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente.

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a convocar al evento masivo que tendrá lugar en el zócalo capitalino con motivo de su tercer informe de labores el próximo 1 de diciembre con opción a llevar o no cubrebocas, al indicar que “nosotros estamos en contra del autoritarismo, prohibido prohibir”.