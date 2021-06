Ofrece The Smart Flat, trajes a la medida en el sector inmobiliario

Con un mes de operación, la plataforma cuenta con 45 mil propiedades cargadas y 3 mil 500 cuentas activas.

Con la finalidad de ayudar a la agilización del proceso de compra, venta y renta de inmuebles, entró en operación un mes atrás, la plataforma The Smart Flat, que, como trajes a la medida, ofrece soluciones innovadoras de forma constante a todos los profesionales inmobiliarios y buscadores.

Elena Verron, fundadora y CEO de The Smart Flat quien resalta que en tan solo un mes la cuentan con 45 mil propiedades cargadas, así como 3 mil 500 cuentas activas, lo cual habla que hay necesidad para una plataforma con digitalización eficiente y segura, que le proporciona al interesado diversas opciones, por ejemplo, si es una familia con tres hijos y dos perros, o la cercanía a sitios de interés como colegios o centros laborales.

En una plática con #EnConcretoContigo, explicó que “gracias a un algoritmo inteligente que tenemos de match, calculamos más de 3 mil reglas de las propiedades. Si me dices que me mudo con dos niños, sé, sin que me lo digas, que me vas a preferir una casa con una alberca, con parque cerca o escuela, porque sabemos que son necesidades de una familia. O si me dices que quiero comprar una casa con un bebé, sé que dentro de dos años vas a preferir otras características.

“Por eso en tiempo real te hacemos ese match, gracias al algoritmo inteligente que tenemos. Lo que incluimos en la plataforma es una herramienta de gestión muy eficiente para el profesional, donde el dueño de una inmobiliaria puede coordinar de forma transparente”, expuso.

Elena Verron

Se precisa, entre otras cosas, quién es el asesor, el cliente, su perfil, a qué hora tiene la visita, en qué casa o departamento, lo cual es información para gestionar y dar tranquilidad a toda la inmobiliaria, coordinación efectiva para que sus procesos diarios sean mucho más rápidos y eficientes, que tomen mejores decisiones y el rendimiento de la inmobiliaria aumente.

Resaltó que se cuidan todos los pasos y acciones para evitar algún fraude, por lo que The Smart Flat da seguimiento, incluso después de concretar el contacto entre el vendedor y comprador, o entre el arrendador y arrendatario.

“Nos importa mucho la seguridad de los datos de los usuarios, es una de las cosas que con tecnología se puede evitar, hemos puesto banderas rojas y con el equipo investigamos por si hay un mal uso de la plataforma. Si vemos un inmueble que no existe o no está disponible y se está vendiendo, bloqueamos inmediatamente la cuenta”. Se hace amplia investigación en todos los casos, reiteró.

“Estamos regalando dos meses gratuitos en la plataforma a todos los profesionales con funcionalidades, asesores e inmuebles, ilimitados, que suban las propiedades y prueben la plataforma”. destacó.

De acuerdo con la plataforma, se encargan de vender casas o departamentos sin exhibiciones, reparaciones ni problemas o también, se puede un inmueble con mejor inventario, garantáis únicas en el mercado, de forma rápida y sencilla.

“Los scouts inmobiliarios de Flat pueden trabajar contigo para ayudarte a encontrar un departamento que satisfaga tus necesidades y si es necesario ayudarte a conseguir una hipoteca o el efectivo necesario para reservar el departamento deseado o pagar una parte de éste; además, recibirás acceso exclusivo a los departamentos en el inventario de Flat antes de que los publiquemos”.