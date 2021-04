Oaxaca listo para primera jornada notarial con perspectiva de género

Las mujeres han alcanzado cada vez más, un papel preponderante en la actividad notarial del país donde 25% del total son representados por ellas

Todo listo para la realización de la Jornada Notarial en el estado de Oaxaca que se realizará del 20 al 22 de mayo en esa entidad y que busca la profesionalización de los fedatarios pero por primera vez, será con perspectiva de género y llevará el nombre de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien inaugurará el evento, informó Guadalupe Díaz Carranza, Notario Público 83 de la entidad.

En entrevista con #EnConcretoContigo, dijo que las mujeres han alcanzado cada vez más, un papel preponderante en la actividad notarial del país donde 25% del total ya son representados por ellas; mientras que en Oaxaca, de 98 certificadores que hay en la entidad, 38 pertenecen a este sector de la población, aunque reconoció que la media nacional aún no ha logrado alcanzar los números esperados.

“Pero si es muy importante no confundir, la función notarial y todas las leyes del notariado en el país son muy neutrales, en ninguna vas a ver que este favorecido el tema de ser hombre para acceder a la función notarial.

“Creo que somos de los gremios más equilibrados en cuanto a leyes, que tenemos el piso parejo todos para poder tener acceso a la fe pública y si bien no somos muchas mujeres como nos gustaría pues es también porque no ha habido mujeres que quieran tener acceso a la función pública, no es porque se les haya negado y queremos con estas jornadas de perspectiva hacer difusión de que las mujeres cada vez tenemos más espacios en todos los segmentos”, precisó.

En ese sentido, precisó que en el encuentro se darán cita los certificadores de bienes, quienes no pararon con la pandemia por ser considerados actividad esencial en cuanto al cuidado del patrimonio de las personas y desde el inicio de la crisis sanitaria se adaptaron a la nueva normalidad con mecanismos para poder atender a la gente a través de citas, guardando la sana distancia.

“Lo que hacemos nosotros en el Colegio Nacional de Notariado es que tenemos dos de este tipo de jornadas cada año porque lo que queremos es seguir profesionalizando nuestra labor, con esto nos preparamos para seguir dando un mucho mejor servicio a la ciudadanía, estar al tanto de las nuevas reformas de ley que por ejemplo en materia laboral, en materia fiscal, para poder orientar mejor. Entonces, esta es una jornada académica, no para el público”, señaló.

Recordó que como ellos, tampoco han parado actividades los registros públicos y los catastros toda vez que no se podría frenar la economía ni provocar un mayor quebranto económico y han sido desde hace muchos años atrás, un gremio muy consciente de la legalidad que requieren ciertos actos y también muy solidarios con la sociedad por lo que esta Jornada será solo para los involucrados en el sector, a diferencia de las que se hacen en septiembre por el mes del testamento y otras donde las facilidades en descuentos para la población son de hasta 50% e incluso, algunos gratuitos a personal de salud y policías en reconocimiento a su trabajo .

Explicó que en ese sentido, en la post pandemia, serán los primeros en realizar un evento presencial, salvo que de pronto cambie el semáforo y las autoridades sanitarias determinen otra cosa pero por lo pronto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, está poniendo todas las condiciones sanitarias para que los notarios del país, estén cómodos, tranquilos y seguros.

La Notaria Pública 83, recordó que el Covid-19 dejó ver que personas que perdieron la vida por la enfermedad, no tenían un testamento lo que provocó una elevación en el tema intestamentario, un caos en los trámites y es por ello a que apuestan que para evitar que eso se repita, sean las notarías quienes puedan realizar sin pasar por los juzgados, la certidumbre jurídica que requieren las personas y para ello, se deberá modificar la legislación oaxaqueña.

Celebró que una de las lecciones que ha dejado la pandemia es tener conciencia en el tema testamentario ya que es fundamental poner orden en este sentido.