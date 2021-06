Nueva reforma fiscal será presentada en septiembre: SAT

Es justa, sostenible, sin nuevos impuestos, enfocada en eficiencia recaudatoria, así como para combatir la informalidad.

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro, aseguró que será en la primera semana de septiembre cuando el Ejecutivo federal presente a los nuevos legisladores su propuesta de reforma fiscal junto con el paquete económico 2022.

En ese sentido, dijo que el ordenamiento permitirá captar el año entrante unos 200 mil millones de pesos adicionales.

Se trata, dijo, de una reforma justa, sostenible y sin nuevos impuestos, enfocada en una eficiencia recaudatoria, que combata la informalidad y brinde facilidades en el pago de impuestos y donde no se contempla aumentar los impuestos actuales.

La titular del SAT, dejó en claro que la eventual llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, permitirá sacar adelante la reforma tributaria.

“Eso cambia con el secretario de Hacienda, no, yo pienso que al contrario, va a ser mucho más sencillo porque Rogelio viene trabajando con el Presidente desde que estábamos en la Ciudad de México y desde ese entonces, con Rogelio hemos trabajado mucho, he estado trabajando con él porque él era el coordinador del equipo económico y lo conozco desde hace unos 20 años, hemos trabajado juntos, ahí no hay ningún tema y nosotros seguiremos con la relación, también con el Presidente”, señaló.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal, reveló que grandes contribuyentes de 40 actividades como minería, seguros, manufactureros, deben revisar su pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2016 a 2019, ya que ha detectado que pagan tasas menores que no representan sus ingresos, por lo que estima que eluden y evaden alrededor de 700 mil millones de pesos, lo que representa 3% del PIB 2020, por lo que los exhortó a autocorregirse.

“La tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni al 2%, si le metemos las devoluciones de IVA, las manufactureras y algunas empresas que se dedican a las autopartes, a la industria automotriz, las tasas serían negativas. Si comparamos ya nada más 2019 y 2020, grandes contribuyentes con sueldos y salarios, estos ya son datos duros, con declaraciones de los contribuyentes, las personas que estamos asalariadas pagamos en promedio el 11.4 y los grandes contribuyentes en el 2020 el 1.3, con las devoluciones algunas se hacen negativas”, expuso.

Raquel Buenrostro, adelantó que la Reforma Fiscal no tocará a los asalariados.