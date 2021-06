Nuestra conducta financiera se aprende de niño en casa

Debemos considerar cómo perciben nuestros hijos el manejo de nuestro dinero

La enseñanza de finanzas a los hijos debe realizarse en la casa de una manera sencilla, divertida, relajada y alegre, porque de acuerdo con la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 90% de nuestra conducta financiera la aprendemos en el hogar y sólo el 8% de las escuelas la imparten, señaló Valeria Arellano Delgado, especialista en Educación Financiera.

En el programa de #BancaExplica del 10 de junio, https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/1397156584003069/, se desarrolló el tema de “Está padre enseñarle a tus hijos de finanzas”, en cual se indicó que muchos papás no quieren enseñar finanzas a sus hijos porque no quieren que se desenfoquen o preocupen, no quieren que sean avaros, no saben cómo, no saben finanzas o consideran que deberían enseñarse en la escuela.

Sin embargo, ya lo están haciendo, aunque no quieran, porque los hijos ven nuestra actuación diaria en el manejo de nuestras finanzas, misma que absorben y aprenden, por lo que al crecer, manejarán sus finanzas, como un reflejo de lo que se vivió en la casa.

De esta forma, debemos considerar el cómo perciben nuestros hijos el manejo de nuestro dinero, porque es la proyección de nuestro comportamiento, así que debemos observar sus comentarios o preguntarles de una forma directa. Esto porque de acuerdo con la encuesta global de educación financiera en adultos, OCDE. 2020, “…aunque alguien tenga conocimientos y habilidades financieras suficientes, son sus actitudes las que influyen en su decisión”.

Arellano Delgado detalló que la actitud es desde que postura me relaciono con determinado objeto, por ejemplo, la postura que tomo hacia el dinero. Ante ello puntualizo las siguientes actitudes humanas, que van a ayudar a formar a una persona, nuestros hijos, financieramente:

1. Deseo, es el más importante porque a partir del mismo, nos ponemos un objetivo y las metas correspondientes y a partir de allí nos movemos. Para promoverlo podemos preguntarles a nuestros hijos el ¿Cómo puedes conseguirlo? ¿Qué puedes hacer para conseguirlo?

2. Respeto, el cual implica no sólo no robar, también el pagar a tiempo sus compromisos, para lo cual se debe fomentar que nuestros hijos devuelvan en buen estado las cosas que le prestaron, pagar el dinero prestado, lo que le creará conciencia y hábitos en su conducta financiera.

3. Esfuerzo, hacer que le cueste trabajo obtener dinero, porque además de valorarlo, se sentirán seguros, porque ven que pueden alcanzarlo y con ello sus metas.

4. Cuidado, consecuencia lógica del punto anterior, lo que provoca que busque evitar que se lo roben o lo malgaste.

5. Agradecimiento y generosidad, el primero nos ubica en la sociedad como un individuo al cual los demás nos han dado algo y buscamos retribuirlo; el segundo es el que se buscar dar o compartir, ambas reducirán una actitud tacaña, avara o el orgullo en nuestros hijos y les promueve una conciencia social.

También explicó que la fórmula para vacunar a nuestros hijos financieramente es comentar y responder los siguientes aspectos:

1. Fomentar sus SUEÑOS.

¿Qué QUIERES?

2. Enseñar a GENERAR con sus TALENTOS.

¿Qué puedes hacer para conseguirlo?

3. Evalúa con ellos el RESULTADO

¿Qué salió bien?

¿Qué salió mal? – ¡No pasa nada! o ¿Cómo puedo resolverlo?

¿Qué podemos mejorar?

“También se debe enseñar a los hijos no sólo a ahorrar, también deben aprender a invertir y que el dinero se multiplica, explicándole con ejemplos concretos, sencillos por ejemplo si invierte 250 pesos podrá obtener 500, de los cuales 250 los reinvierte, 100 los gasta, 100 los aparta por si pierde (riesgo) y 50 los ahorra”, detalló la especialista.