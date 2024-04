Seguridad prosperidad igualdad

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, señaló que su planteamiento es la posibilidad de tener un México nuevo, de que dejemos de discutir cuál pasado de México era menos peor, si el de Echeverría, si el de López-Portillo, si el de Enrique Peña Nieto, si el de Vicente Fox, y que enfoquemos las baterías, la energía de este país en construir un México nuevo.

Su propuesta tiene tres ejes y tres pilares fundamentales: Un México con justicia, con paz; un México con prosperidad, y un México con igualdad; un México con justicia es la principal preocupación de este país.

Sobre la seguridad indicó que buscará apostar por las nuevas tecnologías, darles facultades de investigación a las y a los policías, formar nuevas policías, hacer una academia nacional de altos mandos policiales, y que las personas puedan denunciar los delitos en una aplicación en su celular, que podamos tener mapas de calor, que podamos tener inteligencia para delimitar el universo criminal que tiene este país.

Cuando se habla de prosperidad a la lógica del desarrollo y del crecimiento le agrega elementos de sustentabilidad, de protección del medio ambiente, pero la urgencia de que resolvamos tres temas que son necesarios para el desarrollo, para el despegue de México.

Lo anterior porque México no va a aprovechar la coyuntura que tiene del nearshoring que está potenciando el desarrollo de Arizona, de California, de Texas, de Florida, a niveles no vistos después de la pandemia y que está capitalizando Nuevo León, pero que el país no está capitalizando básicamente por tres factores: seguridad, energía y agua.

Sobre el México de iguales, dijo que un igualador social más importante que la educación. Las escuelas de este país están abandonadas, de 217 mil escuelas de educación básica que tiene este país, 125 mil tienen 30 años o más de construidas, 110 mil no tienen una sola computadora, 40 mil no tienen agua potable.

No hay manera de insertarnos en un México de futuro, de prosperidad y de desarrollo con la educación abandonada.

“Tuve el privilegio hace unos días de estar con los obispos, con la conferencia del Episcopado Mexicano y platicar, como estoy platicando con ustedes, y créanme que fue un diálogo intenso, que fue un diálogo, también para mí una experiencia única, y lo que les dije es eso, yo sé que muchos de ustedes les preocupa que si estoy dividiendo el voto, que si no sé qué. Llevo siete semanas en campaña, denme cinco semanas más el beneficio de la duda, hablen con sus hijos, con sus sobrinos y si ven alguna posibilidad de que el México del que hablo, de que la manera en la que lo estamos construyendo sea la mejor opción”.

“Si comparan lo que propongo, mi trayectoria, lo que pongo sobre la mesa con el resto de las candidatas y al final el resultado me favorece, créanme que no los voy a decepcionar, créanme que vamos hacer de este un México del que nos sintamos orgullosos”, sentenció Álvarez Máynez.