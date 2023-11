Sector vivienda participa con 5.2 % en el PIB nacional

En 2022, el PIB del sector de la vivienda significó una participación de 5.2 % en el PIB nacional, según los los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda de México (csvm) 2022,que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Asimismo, las actividades vinculadas con la vivienda generaron 2 millones 201 un mil 570 puestos de trabajo, lo que equivale a 5.4 % del total de puestos reportados en el país.

Según el reporte, medido a precios de 2018, el PIB del sector de la vivienda presentó una disminución de 1.7 % en 2022, mientras que el total de la economía aumentó 3.8 por ciento. De 2003 a 2022, el sector de la vivienda registró un crecimiento promedio anual de 1.5 %.

Por tipos de producción, el pib de la vivienda se distribuyó en producción para el mercado, con 41.7 % del total; producción no de mercado,[1] con 0.9 %, y producción para uso final propio,[2] con 57.4 por ciento.

Por su parte, de acuerdo con los sectores de actividad económica del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el valor de la construcción asociado con la edificación, ampliación y mejoramiento residencial aportó 67.9 % del total del sector de la vivienda; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados con la vivienda aportaron 26.4 % del total; los servicios financieros y de seguros vinculados con este sector, 4.3 % y los servicios profesionales, 0.8 por ciento. El restante 0.6 % se distribuyó en otros sectores (ver gráfica 2).

[1] La producción no de mercado se refiere a los bienes y servicios que se ofrecen a precios no significativos o que no inciden en las decisiones de productores o compradores. Estos generalmente los proveen el gobierno o las instituciones sin fines de lucro.

[2] La producción para uso final propio en vivienda corresponde a los bienes y servicios generados por los hogares para su propio consumo. Se incluye: la autoconstrucción, ampliación y el mejoramiento de vivienda, la autoproducción y la supervisión e inspección.