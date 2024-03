Para ser líder, hay que ser transparente: Alberto Moreno

Alberto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) es creyente que lo que le ha ayudado en su liderazgo en el sector vivienda es ser transparente y seguir los consejos de su padre.

En una platica con Mariel Zúñiga, el presidente de la Canadevi abre un poco su intimidad y habla de cómo se dirige en su vida personal y profesional.

Primero soy una persona transparente, no me gusta ponerme máscaras, ni tapujos, Beto Moreno es igual contigo que con todo mundo, y eso me resulta de ayuda porque me reconocen que soy transparente.

Otro aspecto que le ha ayudado es escuchar los sabios consejos de su padre, “mi padre me ha dicho que hay que ser agradecido, con todo”.

El tercer aspecto es ser generosos en tu tiempo en tu escucha, en tus recursos con tus empleados y ser decente me refiero a saludar sea empático educado

entonces siendo esto las gente se da que eres distinto no necesitas gritas las personas te siguen por lo que eres alguien que siempre está atento y generoso.

Mira aquí la entrevista