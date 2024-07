Ofertas hipotecarias de verano rondan tasas de 8.95%

Jesús Ramírez, Director de Enlace Hipotecario Afimex señaló que la banca se pone ingeniosa y ofrecen sorpresas en crédito hipotecario y los bancos están ofreciendo tasas de 8.5%.

Citibanamex tiene promoción para quien quiera mejorar su hipoteca con una tasa de 8.95% y en algunos casos se puede dar hasta mejora de hipoteca, más liquidez adicional, además incluye 0% comisión de apertura hasta pago de honorarios.

En el caso de Scotiabank también te da muy buena tasa cuando estás empezando, si te afilias o tienes nomina o haces inversión con ellos también tiene una buena tasa y 0% comisión de apertura.

El otro banco que también ya estableció el tema de 0% comisión de apertura es Santander y también si cumples algunas condiciones muy interesantes este te puede llegar también a tasas de 8.95%.

Hay bancos como Afirme que puede aceptarte a clientes que no tengan historial de crédito, si tienen ingresos por nómina y no tiene historial de crédito,»la mayoría de los bancos te van a decir que no, que necesitas tener buen historial, pero Afirme es un banco que lo acepta sin problema, si eres asalariado.

Mira aqui la entrevista