Mujeres llaman a formar equipo y estar siempre actualizadas

Formar equipo, sororidad, tener un objetivo, levantar la mano y la voz e impulsar jóvenes liderazgos femeninos son algunas de la coincidencias de mujeres directoras que ahora inciden en el sector financiero, vivienda y construcción.

El programa En Concreto Contigo que conduce la periodista Mariel Zúñiga reunió a Ana Lucía Pereyra, COO de Morgana, Karine Crombez, Directora Comercial de Genworth, Aurora García de León, Directora de Derex Desarrollo Residencial y Paulina Prieto, Vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank México para hablar sobre los retos del liderazgo femenino.

Las mujeres reconocieron los avances que han logrado en el sector, pero puntualizaron que aún la brecha género es ancha y falta trabajo por hacer.

En México, comentó Paulina, hay 130 millones de habitantes, el 52% son mujeres, pero de la Población Económicamente Activa (PEA) el 78% es hombre y solo el 48% del género femenino pertenecen al PEA, «esa es la primera brecha, afirmó. .

Agregó que el 80% de las decisiones en los hogares los toman las mujeres y si en las empresas no incluyes mujeres ¿cómo preparas ofertas para llegar a esa población? cuestionó, “es un tema de estrategia y de data”, dijo la directiva de Sctiabank.

En ese sentido, Ana Lucía Pereyra, COO de Morgana ejemplificó que en la industria de las startups fintech, es complicado a encontrar mujeres desarrolladoras, “hay pocas como un 35%” y de esa cifra, solo el 10% del capital va para startups de mujeres, creo que hay mucho por hacer, apuntó la directiva.

Karine Crombez, Directora Comercial de Genworth señaló que el cambio de liderazgo femenino en el sector ha cambiado, «ahora es más empático con las mujeres, y en el cuerpo directivo, actualmente tenemos más del 50%».

En seguida a manera de consejo señaló que en algún momento hice una pausa y se trazó un plan a 10 años y estando en otra empresa me hice la meta de ser la directora «como vi que no había ruta, el tener el objetivo me hizo salirme».

«Para ser directora tengo que tener mi empresa, los objetivos son los importantes», afirmó.

Aurora García de León, directora de Derex Desarrollo Residencial destacó la importancia de estar siempre actualizadas, “En la actualidad buscó prepararme y estudiar mucho, me informo del sector y trato de ser más profesional esto es más real, ir a una obra vestida como a mi me gusta”,

Mira aquí el panel: Los retos del liderazgo femenino