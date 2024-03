La vida hay que manejarla con honestidad: Requejo

“La vida hay que manejarla con honestidad en el trabajo y en todas partes, así es la forma en que se ha dirigido Víctor Requejo, fundador de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

En entrevista con Mariel Zúñiga en el programa En Concreto Contigo afirmó que “a veces las mujeres son más honestas y los hombres como nos creemos de otra manera, nos resulta difícil decir que no sabemos hacer una cosa”.

Y agregó, “hay que ser honesto intelectualmente, apoyar ideas, aunque no sean de uno, hay que dejar el ego y a la larga le van a reconocer eso, y la gente sabe quién es quién, hay personas que presumen de más.”

Destacó que hay que anteponer a la familia antes que, a trabajo, “hay que robarle tiempo al trabajo y dedicarlo a la familia, en los trabajos uno no es indispensable, la familia debe ser lo importante”, afirmo.

De ahí que lamentó que a veces “era papa de fin de semana y días festivos y de vacaciones” me entregaba a la familia y me olvidaba del trabajo, afortunadamente no había celulares en esa época, finalizó.

