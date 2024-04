El liderazgo no se impone, se gana: Julio Carranza

Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en entrevista con Mariel Zúñiga comentó que espera ser reconocido por los banqueros del país.

Ante lo que es su primera convención bancaria comentó que en su administración tiene planeado dejar un legado y algo que digan “por aquí paso Carranza puso su grano de arena, para que el país siga creciendo y que la banca siga dando un buen servicio”, expresó.

Dijo que coordinar a 52 bancos con mentalidades y objetivos diferentes y negociar con otras cámaras, empresas y gobierno eso un gran reto, “siempre he creído que el liderazgo no se impone se gana”.

Recordó que toda su vida a trabajado para la banca se inició en Bancomer y “tuve la fortuna de lanzar tres bancos IXE Banco, Bancos Azteca y Bancoppel.

Carranza quien también es Carranza, también es presidente del Consejo de Administración de Bancoppel expresó que cuando llegó a Coppel supo que si lo ponían a surtir bodegas lo iba a hacer mal.

“Yo he estado en la banca abriendo sucursales creando productos bancarios” Pero tenemos algo en común este banco no es 100% banco y no es 100% tienda esta a la mitad y toma lo mejor de la banca y las tiendas para atraer nuevos clientes aseguró

Y eso me ha dado la oportunidad de entender que hay diferentes clientes, necesidades y diferentes formas de entregar servicios y productos, “no es lo mismo cuando un banco es pequeño y va creciendo, eso un reto”, afirmó.

