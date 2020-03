“No voy a renunciar”: Alfonso Romo

Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia, dejó en claro que no tiene conflicto de interés con la empresa Enerall.

En conferencia de prensa, dijo que desde el 2018 no es accionista de la empresa, ya que desde esa fecha se integró al Gobierno Federal.

“No voy a renunciar; al contrario. No soy accionista desde 2018, porque me vine al Gobierno. No tengo conflicto de interés”, sostuvo.

Recordó que desde su historia profesional, ha recibido varios premios entre ellos, el Pablo Picasso por proteger el ambiente, además de publicar de cómo proteger al Mar de Cortés con conciencia y disciplina, por lo que puntualizó ante las acusaciones: “me dan risa”.