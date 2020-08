No se ha logrado un acuerdo para salir de la crisis económica: ABM

Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de bancos de México (ABM), señaló que todos tenemos que participar en la reactivación de la economía, es lo que realmente lo que el país tiene que hacer, junto todo, sector público, sector privado, sector financiero, inversionistas particulares nacionales y extranjeros, y que hasta la fecha no se ha visto ese acuerdo, para que trabajemos juntos en darle celeridad a salir de esta crisis económica severa que estamos viviendo.

“Sobre cuáles son los temas que nos preocupan en la banca, creemos que la situación actual económica que estamos viviendo como consecuencia del confinamiento, tiene que ver fundamentalmente con el ingreso de personas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales, micro, pequeñas y medianas y grandes empresas”, señaló el directivo en la reunión virtual con los medios de información.

Niño de Rivera señaló que la gran preocupación para la banca es en qué nivel están los ingresos de cada uno de sus acreditados y a qué velocidad se van a poder recuperar los de aquellos que se han visto disminuidos, porque evidentemente los ingresos son la fuente de pago de sus créditos.

Agregó que otra enorme preocupación corresponde a cómo se va a reactivar la economía. Porque, los dos grandes motores de la economía son el consumo y la inversión fija bruta; acotando que la inversión fija bruta es infraestructura, mayor y menor, maquinaria y equipo que hacen los particulares y que hace el gobierno.

“El consumo se va a reactivar de dos maneras: uno, si tenemos crecimiento en el empleo, que no hemos visto hasta ahora, se han perdido en el mundo formal más de 1.1 millones de empleos, pero si usted ve el resto de la población que estaba económicamente activa hay fácilmente 25 millones de personas que están en desempleo, en subempleo o inactivas económicamente hablando. Eso nos preocupa mucho”.

“La inversión fija bruta, mientras no se lleve a cabo lo que el presidente ha dicho en los últimos días que va a hacer a principios de septiembre, que es el Plan de Inversión en Infraestructura, mientras eso no se lleve a cabo no tendremos crecimiento significativo en inversión y por consiguiente el empleo y como consecuencia en consumo”, declaró el ejecutivo.

Raúl Martínez-Ostos Jaye, Vicepresidente de la ABM, señaló que otro de los temas que preocupa como banca, es crear un entorno apropiado para que la inversión fluya al aparato productivo, además de un entorno de certidumbre, de transparencia en el que, sin duda, México ha estado rezagado durante un tiempo.

“En ese sentido, en la medida en la que ese combate frontal a la corrupción, independientemente de la posición política enfocada realmente a que el gasto público se ejerza de manera ordenada, en la que haya claridad en términos de las actividades de políticas públicas, sin duda son elementos fundamentales para que el país opere en un entorno de confianza y de certidumbre, inclusive en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo actualmente. Entonces, sin duda en la medida en la que podamos reforzar la transparencia sentimos que se puede reforzar un poco esa recuperación en actividad económica en los siguientes meses, años y décadas”, declaró a los participantes en la videoconferencia