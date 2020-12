No se estiman cambios importantes política monetaria FED: Intercam

La Reserva Federal, a través del Comité de Mercado Abierto, decidió mantener la tasa de interés sin cambios en 0-0.25% y mantuvo también sin cambios el programa de compra de activos y de acuerdo con Santiago Fernández, analista de Intercam Banco, no se espera que la FED hacia adelante, haga movimientos sustanciales de política monetaria.

En su comentario “FED mantiene postura monetaria”, opina que la ausencia de aprobación de un nuevo paquete fiscal y cualquier signo de una desaceleración económica más marcada podrían empujar a la FED a cambiar el programa de compras, pero nada de ello es inminente; de momento, es prudente esperar que la FED mantenga el programa de expansión cuantitativa sin cambios durante 2021.

Desde su punto de vista, la decisión cumplió con las expectativas del mercado, que no anticipaba cambios relevantes a la postura de política monetaria del organismo y el tono del organismo sigue siendo de alerta ante cualquier efecto económico negativo del virus.

Agrega que el lenguaje es esencialmente el mismo al último comunicado, sólo se agrega que una reducción al ritmo de compras de activos dependerá de mejoras sustanciales en la economía; en concreto, que se alcance el pleno empleo y el objetivo de inflación.

La FED resaltó que la actividad económica y el empleo siguen recuperándose, aunque la debilidad de la demanda y los bajos precios de energéticos mantienen a la inflación por debajo de su objetivo. Reiteraron que la recuperación dependerá de la evolución del virus y esperan que la emergencia sanitaria siga teniendo un impacto negativo en la actividad, el empleo y la inflación en el corto plazo; además de que plantea riesgos importantes a mediano plazo.

Tampoco hizo cambios a su programa de expansión cuantitativa, por lo que se sostendrán compras por hasta $80 mil millones de dólares mensuales en deuda soberana y $40 mil millones en activos respaldados por hipotecas. De momento, sólo optó por extender la vigencia de las líneas de SWAPS de dólares con otros bancos centrales y mantener su intervención en los mercados de dinero a través de operaciones de recompra.

Junto a las acciones de política monetaria, se actualizaron las proyecciones macroeconómicas: el crecimiento fue revisado al alza (-2.4% e. para 2020, vs -3.7% prev.; 4.2% e. para 2021, vs 4% prev.); el desempleo a la baja (6.7% e. 2020 vs. 7.6% prev.; 5% e. 2021 vs. 5.5% prev.); y la inflación modestamente al alza para 2021 (1.8% e. vs 1.7% prev.).

En cuanto a las proyecciones sobre las tasas de interés no hubo cambios; siguen sin proyectarse ajustes al alza hasta después de 2023.