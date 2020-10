No está resuelto el problema del covid y la estrategia no ha sido buena

Guillermo Torre-Amione, rector del TEC Salud, considera que ante la pandemia del coronavirus no se tiene resuelto el problema, y que la estrategia hasta ahora no ha sido muy buena, debido a que tenemos una de las mortalidades por habitante, más altas del mundo, además de contar con el exceso de mortalidad no reportada en el sistema o a las secuelas del COVID.

“El curso de nuestra pandemia no ha sido bueno, no hemos terminado y tenemos la oportunidad de hacer cambios estratégicos de una forma inteligente, y una de ellas puede ser el uso de pruebas más masivas con rastreo intencionado para disminuir la transmisión del virus” declaró el médico en su exposición ante Consejeros Regionales de BBVA México.

Señaló que las pandemias no se resuelven en un momento pequeño, y que también se van comportando en distintos momentos diferentes, y pueden tener olas. De esta forma, pensar que está resuelto el problema, no es una realidad, por lo que es un gran momento de oportunidad para cambiar el curso, si es necesario, o tomar iniciativas tanto en diagnóstico, en estrategia epidemiológica o en tratamientos, porque falta tiempo para controlar esta pandemia de COVID-19.

Asimismo, resaltó que México es de los primeros países en el mundo o de los países que han tenido más alta de letalidad en personal de salud, por defectos en equipos de protección personal, por mala coordinación en el sistema de Salud, por mala información y porque en algunas zonas pescó en una forma completamente desprotegido al personal.

Razones de una respuesta no buena

Desde la experiencia de Torre-Amione, una de las razones por las cuales no se ha tenido una respuesta buena al control de la pandemia, es que se han hecho muy pocas pruebas, prácticamente igual que Bangladesh, mientras que en China, Estados Unidos, Rusia e India han hecho todo lo contrario.

Comentó que que la Secretaría de Salud ha dicho ‘voy a hacer pruebas con el modelo Centinela’, el cual considera que ayuda para contabilidad y hacer proyecciones, pero nada más, no ayuda para las otras dos actividades muy importantes de las pruebas, que permiten a los médicos, atender bien a los pacientes y para identificar casos que pueden transmitir la infección, para con ello hacer búsqueda intencionada con aislamiento.

“Entonces, las pruebas son necesarias no solamente para hacer proyecciones, pero para el manejo de pacientes y muy importantemente y creo yo que aquí quisiera dejar ese mensaje, es hacer búsqueda intencionada de casos cuando se identifica particularmente los asintomáticos, porque esos son gente que transmite el virus y así se sigue propagando la enfermedad” sentenció el especialista.

Por su parte, Francisco Moreno Sánchez, Director de Medicina Interna del Programa COVID-19 del Hospital Médico ABC, señaló en el mismo foro que en México la primera ola de la pandemia de coronavirus no ha terminado, lo que tiene unas implicaciones muy importantes en cuanto a la atención de salud, porque al permanecer el número de casos alto, los hospitales no pueden atender a pacientes de otras enfermedades; los trabajadores de la salud que están continuamente atendiendo a estos pacientes se cansan, debido a que es un desgaste psicológico, físico y emocional tremendo.

En base a estadísticas mostradas indicó que desde que empezó el programa de “tenemos camas suficientes” las camas no han servido como el objetivo de mantener y controlar la mortalidad de una pandemia.

Comparación con otros países.

Moreno Sánchez presentó una serie de gráficas y datos donde se observa que en un país donde sí se tuvo un brote, como ocurrió en España, después una disminución de este existe un periodo en donde, de alguna manera, puede reconvertirse, hospitales y atender a pacientes en una forma ordenada, y ahora está teniendo un segundo brote, porque hay personas que no son inmunes y se van a estar infectando.

Pese a lo anterior, la mortalidad que ocurrió en el momento inicial, cuando llegó la pandemia a España, y se compara con la actual, con el aumento del número de casos, se tiene que la mortalidad disminuyó. Lo contrario es lo que ha pasado en México, en donde la curva se mantiene prácticamente igual en cuanto a número de casos y mortalidad.

¿cuál es la explicación de que España está teniendo menos mortalidad? Porque España aprendió el mensaje, el mensaje es claro:

Primero, es hacer pruebas para identificar a los contactos, y al identificar a los contactos se puede prevenir la diseminación de la enfermedad.

Segundo, es evidente que la gente se ha cansado, y principalmente los jóvenes, entonces tenemos casos más frecuentes en jóvenes que no tienen una evolución.

Propuestas para enfrentar la pandemia

De acuerdo con el doctor, uno de los factores más importantes para disminuir esta mortalidad es el uso obligatorio de cubrebocas, así fue como Asia logró controlar la pandemia, así es como Europa está enfrentando la pandemia ahora.

Porque se sabe que no solamente una persona que se contagia por alguien que no trae cubrebocas y que es un portador, ya sea sintomático o asintomático, presintomático, pero la persona que se contagia recibe una carga viral alta. Por eso la mortalidad en Gunjan, en un principio, en el personal hospitalario fue del 11 por ciento.

De esta forma, somos el país que tiene la mayor mortalidad en trabajadores de la salud, porque no llegamos protegidos contra esta pandemia.

También hay que realizar pruebas para determinar quiénes están enfermos, quiénes son los contactos, detectarlos a tiempo, estratificar a los que tienen factores de riesgo porque esos que tienen factores de riesgo tenemos que monitorizarlos en forma estrecha para que lleguen al hospital en forma temprana y puedan ser rescatados, –y no lleguen como sucede en muchos hospitales–, en donde el 40 por ciento de los pacientes que están internados requieren de intubación; cuando hay intubación el riesgo de mortalidad incrementa en una forma alarmante.

Con respecto a los centros de trabajo se propone establecer filtros de entrada donde se realice chequeo de la temperatura y una pequeña encuesta; hacer pruebas con detección del virus en una forma aleatoria a aquellos en donde tenemos duda, a la gente que tiene más exposición a otros, de una forma sistemática es muy importante; verificar los medios de transporte que usan las personas