Necesario un curso para aprender a rodar en motocicleta

Aprender solo no es lo correcto

En México la moto tiene mala fama porque es sinónimo de muerte, pero es seguro, si lo haces bien. Muchas veces lo que sucede es la falta de equipó de protección y capacitación, comentó en entrevista con #AutosEnConcreto Francois Deroeux, director de FD Motor Pro.

Tienes en mente comprar una moto, este podría ser el momento de pensar en todo lo que necesitas para iniciar la vida del motociclismo, desde la motocicleta que comprarás, el equipo de protección, y un curso de manejo.

Si eres de los que piensa en que debe gastar la mayor parte de su presupuesto en la que es de tus sueños y dejar para después el curso porque puedes aprender tú solo, posiblemente estés a punto de cometer un error.

“Para iniciar la capacitación necesitas empezar por una moto razonable, muchos piensan en comprar la de sus sueños como primera moto, pero no es una buena idea, si la adquieres como primera no la disfrutas porque es tan grande, pesada y cara, que al momento de manejar entran los miedos, por lo que al final no la disfrutas”, explicó Francois Deroeux.

Deroeux recomienda iniciar con un curso de manejo, “el básico tiene como requisito saber andar en bicicleta, porque facilita que tengan equilibro, en la parte teórica hablamos de la posición de los controles, la postura adecuada del manejo, y después comienza la parte práctica como arrancar, acelerar, la vuelta en U, la vista y forma de girar la cabeza. Una vez que controlan la moto pasamos al asfalto, colocamos ejercicios de zig zag, la frenada de emergencia, y con ello hacemos un circuito largo”, comentó el director de FD Motor Pro.

Existen diferentes cursos que van desde el proceso inicial de aprender a manejar una moto, al proceso de seguridad y de acuerdo con FD Motor Pro, los costos de los cursos son los siguientes:

Curso básico: cuatro mil 900 pesos

Curso de Seguridad: cuatro mil 200 pesos

curso de iniciación e intermedio : mil 900 pesos.