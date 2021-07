Natura y Avon dan atención psicológica por Covid-19 a vendedoras

A fin de contribuir a atenuar los daños que la pandemia de Covid 19 ha traído consigo, las empresas de belleza y cuidado personal, Avon y Natura, a través de una Central Telefónica brindarán tele orientación médica y psicológica a más de 1.6 millones personas que conforman sus redes en 14 países de Hispanoamérica.

Se trata de líneas exclusivas para representantes Avon y Consultoras Natura que atraviesen una situación de vulnerabilidad debido al impacto del Covid19, estarán disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y serán atendidas por equipos profesionales médicos, psicológicos y trabajadores/as sociales.

El servicio forma parte de la inversión de 10 millones de reales y 2 millones de dólares, anunciada públicamente por Natura &Co Latinoamérica destinada a acciones para apoyar a las personas que conforman su red durante el contexto de Pandemia.

Así, las líneas telefónicas brindarán información para las personas independientes de ambas redes que estén atravesando una situación crítica o tengan consultas asociadas al impacto del coronavirus en su salud física o emocional. Una vez en contacto con un/a Asistente Social, las inquietudes serán derivadas a una posible teleorientación médica virtual o a un acompañamiento psicológico.

Joao Paul Ferreira, CEO del Grupo Natura & amp;Co Latinoamérica, dijo que la pandemia del Covid 19 nos ha puesto a prueba: nos deja valiosas lecciones sobre cómo asociarnos y cuidarnos colectivamente.

“Queremos seguir estando cerca de nuestra red de relaciones, en particular de nuestras representantes independientes de Avon y Consultoras de Belleza Natura, brindándoles información esencial sobre los cuidados indispensables en la actual situación, e incluso apoyo médico y psicológico en aquellos casos más sensibles”, precisó.

El ejecutivo recordó que desde el comienzo de la pandemia Avon y Natura, como parte del grupo Natura &Co, adoptaron para toda su red prácticas de cuidado y distanciamiento social. Ambas empresas garantizaron estabilidad laboral a sus colaboradores durante la crisis. Como medida de protección, establecieron el trabajo 100% remoto para el público administrativo, y se extremaron las medidas de cuidado de sus colaborador@s de las fábricas y centros de distribución.

Además, fueron suspendidos eventos y encuentros presenciales y se potenciaron inversiones en la estrategia digital como alternativa para el desarrollo y generación de ingresos de las redes de Representantes independientes de Avon y Consultoras de Belleza Natura. Además, se dispusieron los canales de comunicación para divulgar mensajes sanitarios y de cuidado amplificando la información pública disponible en cada país y a nivel mundial sobre actuación frente al coronavirus.

Al mismo tiempo, se lanzó una estrategia de donaciones para fortalecer los sistemas de salud pública en diversos países donde el Grupo opera.

Por otro lado, Natura acaba de ser reconocida internacionalmente como Best For The World 2021 en la categoría de Medio Ambiente, resultado de la buena actuación de la empresa con el impacto positivo en la cadena ambiental, social y económica, y el resultado de un buen desempeño en la certificación de la empresa B, ganada por la compañía por tercera vez consecutiva, en 2020.

En diciembre de 2020, Natura recibió, por tercera vez consecutiva, la certificación de empresa B, siendo reconocida como una de las pocas organizaciones del mundo en puntuar en seis modelos de negocio de impacto (IBMs) que reflejan el ADN de las empresas, entre ellas: Desarrollo de Colaboradores, Conservación de Suelos y Vida Silvestre, Procesos de Fabricación Ecológicos e Innovadores, Mitigación de la Pobreza.