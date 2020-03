Mujeres mexicanas alzan la voz contra la violencia

Con el propósito de crear conciencia ante la crisis de violencia de género en el país, miles de mujeres detendrán sus actividades el 9 de marzo.

De entrada, este domingo 8 de marzo se realiza una movilización en la Ciudad de México con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Como todos los años, la marcha de mujeres y grupos feministas exige seguridad, un alto a la violencia de género y justicia para las víctimas de feminicidio.

La ruta de la marcha del domingo partirá del Monumento a la Revolución a las 14:00 horas; posteriormente, hará una parada en la ‘Antimonumenta’ y finalmente llegará a la plancha del Zócalo capitalino.

Mientras que el movimiento del 9 de marzo, también conocido como un día sin mujeres o el 9 ninguna se mueve, forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer

El llamado es a que el lunes las mujeres no asistan a laborar a sus centros de trabajo ni a clases, no consuman bienes o servicios, no salgan a la calle, y no realicen ningún tipo de trabajo doméstico, ante la falta de respuesta de las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres.

Iniciativa a la que empresarios se han sumado como parte del repudio a la violencia que han sufrido miles de mujeres en México,

Las organismos empresariales no solo hacen un llamado para que la compañías faciliten el paro entre sus trabajadoras sino que también pongan en marcha mecanismos que protejan a las trabajadoras con espacios libres de violencia y manuales así como en acciones de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres, como lo promueven el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur).

“Como muestra de la apertura de esta confederación, más de 17 millones de mujeres, que son una importante parte de la planta laboral del sector terciario, podrán manifestarse el próximo 9 de marzo”, indicó José Manuel López, presidente de la Concanaco-Servytur.

Las empresas que hasta el momento han hecho público su apoyo a #UnDíaSinMujeres, mismo que implica que no habrá represalias laborales para las mujeres que decidan faltar, son las siguientes: Walmart, Grupo Salinas (TV Azteca, Elektra, Banco Azteca),Google México, Grupo Bimbo, Omnilif, Chedraui, Nemak, Scotiabank, Santander, Banco de México, Steren, Palacio de Hierro, Mitsubishi Motors, Coca-Cola, Ferrer, Bonafont, Grupo José Cuervo, L’Óreal, Sephora, Tergum, FOREO México, Smart Fitl, Sport, The Beauty Effect,.

Así como giros de alimentos, automotriz, bebidas, belleza, Construcción, Consultoría, diseño, educación, energía, entretenimiento, gobierno, hogar, impreso, inmobiliaria, logística, maquinaria, marketing, mascotas, materiales, medios, minería, ONG, restaurantes, retail, moda y accesorios.