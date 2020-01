Morena pide transparencia en procesos de licitación pública

La diputada federal Flora Tania Cruz Santos, perteneciente al partido Morena, consideró que la regulación de transparencia en contratación pública presenta varias lagunas e inconsistencias, además de que está fragmentada en múltiples ordenamientos, por lo que presentó una iniciativa para promover el principio de transparencia en los procesos de contratación y licitación pública.

La representante de Morena explicó que los motivos que dificultan su cumplimiento son que los procedimientos excepcionales no están sujetos a obligaciones de transparencia; además de que en el caso de las licitaciones, sí existen estas obligaciones, pero no cubren todos los documentos relevantes y muchas veces no son cumplidas en su totalidad.

“El derecho de acceso a la información, es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado Mexicano en temas de tal relevancia para el país, como lo son las contrataciones públicas en general”, declaró.

A consideración de Cruz Santos, de Morena el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet debe ser operado por la Secretaría de la Función Pública, misma que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información.

Recordó algunos casos inconsistentes que ha presentado el Estado Mexicano como la Estela de luz, que de acuerdo al análisis de la cuenta pública 2011 se detectó el pago improcedente por 248.9 millones de pesos y erogaciones de 150.3 millones de pesos y el incremento de cuatro veces el costo inicial de la construcción.

Suben licitaciones de precio

Así como la Refinería “Bicentenario” en Tula, Hidalgo en el que se ocasionó una deuda de mil 50 millones de pesos; la Biblioteca Vasconcelos tuvo una inversión inicial de 954 millones de pesos, mientras que la inversión final fue de 2 mil millones de pesos; la nueva sede del Senado de la República requirió en 69 meses de una inversión de 3 mil 20 millones 23 mil 719 pesos, lo que representa 77.7 por ciento más de lo planeado.

Resaltó la situación del Tren México-Querétaro, en donde el gobierno de China reclamó a México el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren, pues las autoridades “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, citado en el aviso de intención de iniciar el arbitraje.

De lo anterior, la diputada federal de Morena comentó que se desprende la necesidad que impera en el Estado mexicano de transparentar todo lo concerniente a las contrataciones públicas, ya que las mismas son acreedoras de un gran porcentaje del erario público.

“En un país en donde prevalece la desigualdad, es de urgencia que la rendición de cuentas sea una realidad y se realicen los ajustes idóneos para una distribución adecuada de los recursos para que los beneficios se vean reflejados y aprovechados por la sociedad mexicana y el sector turístico”, concretó.