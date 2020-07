Morena CDMX buscará proteger a morosos que no paguen renta

Jorge Gaviño Ambriz, diputado por el PRD en el Congreso de la Ciudad de México, ante la iniciativa del partido Morena, señaló que es el Gobierno capitalino quien debe garantizar el derecho a la vivienda y no los particulares que ofertan inmuebles para renta.

El legislador denunció que la iniciativa de la diputada Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso, es inconstitucional, ya que viola el principio de irretroactividad, niega la acción reivindicatoria de los dueños, e inhibe la oferta de vivienda de alquiler.

Agregó que con esto, el derecho humano a la vivienda se le quita al Estado y se le carga a los particulares, prueba de ello es la determinación de la Corte Interamericana, que otorga la libertad a los países de garantizar el acceso a la vivienda, pero sin ligarlo a contratos específicos como el arrendamiento. Además que los plazos forzosos violenta la autonomía de las partes y la libertad contractual.

Propuesta violatoria

Explicó que impedir un juicio para desalojar a un moroso si no hay un contrato escrito, empoderaría a los inquilinos para no querer firmar un contrato, pese a que un contrato tiene vida jurídica aún cuando no conste por escrito.

También pone en evidencia, que para el arrendador no puede acreditar la existencia del contrato de arrendamiento, para la procedencia del juicio de desocupación; y para el arrendatario (inquilino) presume el contrato y las cláusulas.

Detalló que el depósito cumple una función para proteger al inmueble contra daños causados por el inquilino, además que la ausencia de una fianza o algún tipo de propiedad como garantía viola la voluntad de las partes.

Como se recordará, Martha Ávila presentó una iniciativa para reformar el artículo 2398, párrafo segundo; y adicionar un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 2398, los párrafos segundo y tercero al artículo 2406; y los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis, todos al Código Civil para el Distrito Federal.

El legislador agregó que la reforma para modificar el Código Civil del Distrito Federal viola el principio de irretroactividad, niega la acción reivindicatoria e inhibe la oferta de vivienda de alquiler.