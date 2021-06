Microcrédito una herramienta valiosa

Son puerta de entrada al sistema financiero

El microcrédito productivo es una herramienta que toma mayor relevancia dentro de la oferta existente en México, porque beneficia a más de 5.35 millones de microempresarios en el país, las instituciones que otorgan estos productos emplean a más de 32 mil promotores y oficiales de crédito y las microempresas representan el 95% de las empresas.

Generan 40% del empleo, además de representar el 15 del Producto Interno Bruto (PIB), señaló Alfredo Osvaldo Zamora García, integrante del Comité de Microfinanzas de la ABM.

En el programa de #BancaExplica del 17 de junio el, especialista tocó el tema de “La oferta micro crediticia en México”, señalando que un crédito es una cantidad de dinero que los intermediarios financieros prestan con la obligación de pagarlo, junto con un costo, en un plazo determinado; el cual sirve para adquirir bienes y servicios que no podría pagar de contado en ese momento e implica comprometer parte del dinero que ganará en el futuro.

Además, la palabra viene del latín creditum, que significa “cosa confiada”, por lo que se debe entender que es el compromiso que brinda el que recibe el crédito, de devolver el dinero en un plazo dado, existiendo diferentes tipos de crédito:

Consumo, se utiliza para pagar algunos bienes y servicios. Entre los más comunes figuran la tarjeta de crédito, el crédito de nómina y el personal.

Hipotecario, para adquirir un inmueble o remodelación de este.

Crédito empresarial, está enfocado en brindar recursos para comenzar un negocio, comprar maquinaria, o expandir un proyecto de trabajo.

Crédito automotriz, para adquirir un auto nuevo o seminuevo. Por lo general, este tipo de financiamiento lo otorga una agencia o una institución bancaria.

Microcrédito: Créditos para capital de trabajo enfocados en las personas que no cuentan con los requisitos necesarios para solicitar crédito en instituciones bancarias tradicionales.

Zamora García, detalló que existen dos tipos de microcréditos:

Grupal. – Destinado a un grupo de personas de una comunidad que se organizan con la finalidad de emprender o fortalecer su negocio y/o adquirir algún bien Los integrantes del grupo se deben conocer entre sí, ya que en caso de que un miembro no cumpla con su pago, el resto de los miembros asumirá la responsabilidad.

Las características son de que el grupo debe tener un mínimo de 10 y un máximo de 50 integrantes, el monto va de los cinco mil a los setenta mil pesos, un plazo de 16 semanas, 8,10 o12 bisemanal, tendiendo como requisito contar con credencial para votar vigente y comprobante de domicilio.

Individual. – Es otorgado a personas emprendedoras que cuentan con un negocio, por un monto mayor al de los créditos grupales. Su propósito es solventar una necesidad de capital de trabajo o compra de activo fijo para su negocio.

Su monto corresponde a un mínimo de 20,000 y máximo de 200,000 pesos, a un plazo de 6 meses mínimo y máximo 24, con frecuencia bisemanal o mensual.

Durante la presentación detalló que las instituciones microfinancieras que tienen permitido captar ahorro reportan 2.9 millones de ahorradores, impactando con ello a más de 21 millones de personas en el entorno familiar; el 68% de participación en la cartera de crédito lo tienen las mujeres, mientras que el 32% corresponde a los hombres

Los beneficios del microcrédito corresponden a que son fáciles y sencillos de obtener, por montos pequeños y plazos cortos, llegan a comunidades alejadas donde no la infraestructura bancaria es limitada o nula, son la opción para las personas que no cuentan con los requisitos que la banca tradicional solicita, los acreedores reciben atención y acompañamiento personalizado durante el plazo del crédito.

Además, son la puerta de entrada de muchas personas al sistema financiero, integra otros servicios financieros como ahorro, seguros y canales de pago convenientes para los clientes.

También se precisó que un crédito se debe emplear cuando lo hace más productivo, al iniciar un negocio o hacerlo crecer; se construyes o aumenta su patrimonio comprando una casa o haciendo mejoras a la que ya tiene; compra bienes duraderos a meses sin intereses o pagando un interés que vaya de acuerdo con su capacidad de pago y que sea algo que realmente necesites y no puedas pagar de contado.

Por el contrario, un crédito no debe ser usado cuando lo usa como si fueran ingresos adicionales; cuando adquiere con él bienes y servicios que no necesita; lo destina al consumo, adquiriendo bienes y servicios no duraderos que se deprecian rápidamente, como la despensa El crédito puede ser solicitado en bancos, Sociedades Financieras Populares (Sofipos), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) y siempre se debe verificar que la institución esté autorizada en www.gob.mx/condusef o www.gob.mx/cnbv