En México más de la mitad de la población se declaró físicamente inactiva, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De este grupo, 71.7% alguna vez efectuó práctica físico-deportiva mientras que 28.3% nunca ha realizado ejercicio físico.

Solo 38.9% de la población en el país práctica alguna actividad deportiva, y 60% de esta lo realiza en espacios públicos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, desde 1980, la expansión demográfica dejó de lado los espacios públicos, otorgando como resultado un México sin espacios para el deporte.

“Las obras más recurrentes son los espacios deportivos y espacios públicos, el parque de la colonia, el deportivo que está abandonado, y que es un foco de infección delictiva, la población pide espacios públicos, porque no los tiene. Si uno va a Iztapalapa, Ecatepec hay una carencia notoria, no tenemos espacios públicos, no tenemos espacios deportivos” Román Meyer.

Manuel Chávez, director del instituto nacional de Wushu, reconoció que este problema afecta a las diferentes disciplinas deportivas, las cuales, a través de sus atletas y entrenadores deben buscar los espacios públicos no aptos para las diferentes prácticas y que en ocasiones llegan a terminar en diferencias entre los usuarios de los espacios públicos ante la falta de estos.

“A pesar de la colocación de aparatos de ejercicio estos no benefician a todos, porque no son apropiados para todas las prácticas, siempre se están buscando áreas que no son apropiadas, hemos tenido que entrenar en los camellones y en muchas ocasiones se tienen diferencias por el uso de los espacios públicos, queremos hacer uso de la práctica deportiva, pero este ya es ocupado por liguillas de otros deportes, esto evita que podamos tener una práctica seria y sobre todo cuidar el bienestar de los deportistas”, comentó Manuel Chávez.

Gustavo Solís, competidor de marcha atlética, en la Copa Panamericana de Lima Perú en 2017, ha vivido la carencia de espacios adecuados para practicar deporte, ya que ha tenido que entrenar en llanos de tierra o trasladarse por más dos horas en búsqueda pistas adecuadas.

“Mi deporte es marcha atlética y a pesar de contar con pistas de atletismo, mi deporte se realiza en pistas de dos kilómetros de cemento o rota pistas que sean de tartán, el que no haya pistas de atletismo me obliga hacer el traslado a Texcoco o la ciudad de México para buscar zonas donde poder entrenar, actualmente entrenamos en el cerro chimalhuache, pero no está acondicionado”.

La historia no es diferente para otras disciplinas, que ante la falta de espacios adecuados han tenido que invertir en la adecuación básica para el empleo del deporte.

“Los gimnasios que tenemos no cuentan con el material que necesitamos, en muchas ocasiones nosotros tenemos que comprar el material, como costales, piso especial, para adecuar un espacio y que este sea funcional se realiza una inversión de por lo menos 60 mil pesos” comentó Edgar Noel, ex competidor panamericano y entrenador de artes marciales.

Las planchas de cemento, no son adecuadas para quienes compiten

A pesar del entusiasmo con el que muchos atletas entrenan, su desempeño se ve imposibilitado ante la falta de infraestructura adecuada para realizar su disciplina y es que en muchas ocasiones esta precariedad recae en las lesiones y baja competitividad frente a competidores que cuentan con los recursos necesarios.

“El hecho de que le pongan un techo y un piso de cemento no quiere decir que sea adecuado para la práctica del deporte. Al no contar con áreas apropiadas hay ocasiones que al no tener la duela el material espacio adecuado, no se pueden realizar ciertos ejercicios porque implica un dominio de gimnasia y estos muchas veces deben de ser practicados en el piso de cemento y al hacer un derribe suelen lastimarse un codo, rodilla, puede ser una lesión simple hasta una de tercer grado y el atleta es el que más pierde, porque este termina su práctica deportiva”, señaló Manuel Chávez.

Al momento de competir, los diferentes atletas se enfrentan a la realidad de estar de frente con atletas que cuentan y han entrenado en los espacios reglamentados, resultados que son reflejados en los medalleros nacionales e internacionales.

“Que otros deportistas de la ciudad de México o Chihuahua cuenten con estas zonas ha hecho que ellos aumenten a pasos acelerados su nivel y que yo tenga que ir de manera más pasiva. En municipios del sur se nota la carencia de espacios, ya que ellos cuentan con por ejemplo un estadio y este se encuentra en mal estado, si tan solo hubiera más espacios adecuados lograríamos impulsar por mucho los talentos del deporte” expresó Gustavo Solís.

El abandono de la obra pública es un tema abandonado, los programas de desarrollo poblacional que datan de hace 50 años, provocaron un crecimiento desordenado, con municipios que carecen de espacios y los que existen muestran violencia e inseguridad, actualmente la SEDATU, destina el 25% de su presupuesto para obras en espacios deportivos, destacó Glenda Argüelles, Titular de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacio Público.

Los deportes que nacieron con estrella

La Sedatu, comparte la visión de ver a México como un país de semillas en el que cada municipio cuente con las condiciones de desarrollar un deporte y otorgar la oportunidad de que los atletas lleguen a juegos olímpicos.

Manuel Chávez Sainz, director del instituto nacional de Wushu, puntualizó en la oportunidad que se tiene para impulsar las diferentes prácticas deportivas desde una visión inicial profesional,

“Es momento de diversificar y apoyar a todos los deportes, lamentablemente hay muchos que nacen con estrella, ya sea porque tienen trayectoria olímpica en el país, o por ser el favorito de algún funcionario. Sin embargo, todo es deporte y todos tenemos los mismos derechos de acceso a la práctica deportiva, y cada una forma principios de acuerdo a su disciplina”.