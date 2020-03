Ante la declaratoria de pandemia que otorgó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la crisis sanitaria generada por el coronavirus o COVID-19, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Beltrán, destacó que el país cuenta con un margen de reacción que le permitirá sortear la emergencia-

“Dada la trayectoria del coronavirus, nosotros tenemos una ventaja. El coronavirus está llegando con un rezago a México, por tanto, nos permite ir organizando mejor la respuesta de las políticas públicas” destacó el titular de SHCP en el marco de la 83 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco, Guerrero.

En breve plática con medios, Herrera Beltrán dijo que se tienen tres líneas de coordinación trabajando actualmente, las cuales son a nivel internacional, básicamente con los miembros del Grupo de los 20 o G20; coordinación con la Secretaría de Salud con las medidas que ellos van a ir tomando para ir mapeando los impactos económicos y la compra de materiales y suministros.

Y finalmente, una coordinación con el Banco de México (Banxico) para ir tomar las medidas más adecuadas, dijo posterior a una reunión con la banca de desarrollo, en donde se están analizando escenarios ante la crisis del coronavirus.

Cuestionado por una eventual lentitud del Gobierno Federal ante la crisis, Herrera dijo que “hay que actuar de manera cuidadosa, no precipitada; nosotros tenemos una lección muy clara por el H1N1. En ese momento, el impacto económico no fue tanto por la enfermedad, sino por las medidas contra la enfermedad. Hubo decisiones de cerrar sectores que no fueron tomadas por la Secretaría de Salud; aquí las decisiones serán tomadas por ésta”.