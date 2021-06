México, sin medidas adicionales para recuperación económica: AmCham

La recuperación de México se explica principalmente por los estímulos en la economía de Estados Unidos

En ausencia de medidas adicionales para recuperar la economía, México puede esperar un crecimiento del 5.4% para el cierre del 2021, aseguró la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) , quien señaló que para el 2022, el panorama no es favorable ya que el avance económico será de apenas 1.52%.

Luis Foncerrada Pascal, asesor económico de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en nuestro país, resaltó que para lograr una recuperación significativa México “necesita impulsar la inversión, con condiciones de certeza jurídica y claridad en las reglas del juego”.

Al compartir su diagnóstico con base en cifras e indicadores recientemente registrados sobre la economía mexicana hacia la recuperación en el primer semestre del año, señaló que “las economías desarrolladas están avanzando de manera importante y la aplicación de estímulos fiscales ha sido clave para empujar la recuperación, como en el caso de Estados Unidos que crece a un 6.4%”.

En ese sentido, el especialista dijo que nuestro país, aún tiene camino por delante. Durante el primer trimestre de 2021, se registró un aumento en el PIB del 0.8% respecto al trimestre previo, sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, aún se percibe una disminución del 2.8%.

Por ello, precisó que es claro que la recuperación de México se explica principalmente por los estímulos en la economía de Estados Unidos y un aumento del consumo en medida que avanza el plan de vacunación.