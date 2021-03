México por entrar a salida de crisis sanitaria: Arturo Herrera

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que “estamos a punto de entrar a la salida” de la crisis sanitaria derivada por Covid-19, gracias al ritmo que lleva la vacunación en México.

En el marco de la entrega de las primeras tarjetas del Banco de Bienestar a miembros de la comunidad mexicana en Chicago, Illinois para envío de remesas, el funcionario federal aseguró que si los paisanos quieren invertir en el país pueden hacerlo con tranquilidad, ya que hay instrumentos seguros y la ley los protege.

Las cuentas en el Banco del Bienestar se pueden abrir de manera remota por nuestros connacionales y sus familias para transferencias bancarias entre Estados Unidos y México.

“Los últimos meses, el último año ha sido particularmente difícil en todo el mundo, ha sido muy difícil y muy doloroso para ustedes, para miembros de esta comunidad y para nuestro país pero, estamos a punto de entrar ya a la salida.

“Los ritmos de vacunación en México no indican que en algunos meses más, nosotros vamos a poder estar regresando a una situación muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, esos ritmos son aún más acelerados en este país donde están poniendo cerca de 3 millones de vacunas por día; lo único que me dio un poquito de tristeza fue ver la diferencia entre hispanos y no hispanos, el porcentaje es mucho menor”, señaló

El encargado de las finanzas públicas del país, recordó que el año pasado los mexicanos en el exterior enviaron 40 mil 606 millones de dólares en remesas, 11% más que en 2019, superando la captación de divisas por concepto de la exportación de petróleo e incluso el turismo.

Detalló que esta tarjeta del Banco de Bienestar es una herramienta con la que buscan abaratar los pagos en remesas que envían los connacionales a sus familiares en el territorio nacional, además de impulsar la inclusión financiera.

“Vamos a esperar a que el Banco del Bienestar primero tenga el empuje fuerte con ustedes y después vamos a permitir que los propios bancos comerciales también puedan abrir cuentas de manera remota con la matrícula consular, de tal forma que estamos haciendo un esfuerzo muy grande con la idea de proveerles a ustedes el mejor de los servicios y que estos se traduzcan en que ustedes y sus familiares en México tengan el mejor tipo de cambio posible”, señaló.

Arturo Herrera, adelantó que con la matrícula consular, en los próximos meses también en los bancos comerciales podrán abrir cuentas en el exterior.

Para impulsar el programa de bancarización de las remesas en efectivo de los mexicanos en el vecino del norte, el Banco del Bienestar cuenta con 433 sucursales y mil 942 corresponsalías.

Se espera que en junio la red de sucursales se incremente a mil y al finalizar el sexenio se tengan mil 700.