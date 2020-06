México no tiene reglas claras de inversión: ABM

Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que en la coyuntura actual derivada de la pandemia a nivel mundial, se hace escaso el capital, se contrae el tamaño de las economías, por lo que quienes tienen recursos para invertir, se vuelven más selectivos y los Países tienen que competir, por un lugar dentro de las

preferencias de los inversionistas, señalando que en México no se tienen reglas claras de inversión y va a tener dificultades para contender en este contexto.

“La competencia es muy aguda y grande, porque hay muchos países que dan facilidades, tienen reglas claras, tienen condiciones atractivas de recursos naturales, de tamaño de

mercado, de demanda, por cierto, tipo de inversión y de infraestructura. En el caso de México, no sé si es más o menos atractivo, pero va a tener más dificultad para competir, porque no tenemos reglas claras; por ejemplo, desde el inicio de la presente administración, se ha venido diciendo que se van a emitir las reglas para inversión en infraestructura y hasta el 18 de junio del 2020 no se tienen todavía”, señaló el directivo en

la conferencia bimestral con los medios de comunicación.

Agregó que las inversiones que se habían programado y autorizado se cancelan en una consulta popular o pública, como es el caso de la planta de cerveza en Mexicali, la cual

representó entre el 3 y 4% de las personas que podían participar en la misma, lo cual deja al inversionista nacional y extranjero, en una situación de incertidumbre total y eso va a seguir siendo relevante en quienes tienen la opción de otras alternativas de inversión.

También resaltó que México es atractivo, para los bancos que se encuentran en el País, además de que ya tienen un compromiso, representado por un capital 1 billón de pesos, 5.4 billones de pesos prestados, 267 mil colaboradores, 13 mil sucursales en todo el País,

47 mil corresponsales bancarios y 56 mil cajeros automáticos.

“Lo anterior representa el patrimonio de los accionistas para servir a todos los sectores de la vida nacional, a todas las regiones del país, además de seguir creciendo en inclusión financiera y en el desarrollo económico, más ahora que estamos en esta situación tan adversa, producto de la pandemia, tenemos que trabajar con más intensidad para que el País se recupere y a todos nos vaya bien”, sentenció Niño de Rivera.