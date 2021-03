Por Rosalba Amezcua

La Bolsa Mexicana de Valores, (BMV) no ha registrado volatilidad en los mercados por las elecciones de junio próximo ni por el avance y ahora controversia por la Ley de la Industria Eléctrica, (LIE), aseguró su director general José Oriol Bosch, quien reconoció que las tasas de interés en México siguen siendo interesantes para los inversionistas, por lo que el freno que se tuvo por la aversión al riesgo desde el año pasado debido a la pandemia por Covid 19, ya empieza a tener una recuperación.

En conferencia de prensa en el marco de la Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios indizados Quanta Shares by Intercam, en la BMV, el director del mercado bursátil nacional indicó que el escenario ahora es mejor para que haya colocaciones y nuevos emisores.

“Tanto en elecciones como en la parte de Reforma Eléctrica en el mercado no hemos visto volatilidad, mencionamos ahora el IPC, como han estado la mayoría de activos financieros y hasta ahora no hemos visto ninguna volatilidad en los mercados, hay toda una serie de discusiones, evaluaciones y demás y hay que ver en qué termina esto pero hasta ahora no hemos visto volatilidad”, precisó.

En el caso de la contienda electoral intermedia que se realizará el 6 de junio, explicó que como en todas las elecciones que ocurren en cualquier parte del mundo, se pueden generar volatilidad en los mercados pero también puede no ocurrir y en caso de que suceda no necesariamente es malo, ya que la volatilidad también se puede cubrir aprovechando los CTFs o el dólar track para tener una cobertura para la volatilidad de la cotización cambiaria.

“Creo que lo bueno es que en México se están creando y se han creado muchos instrumentos producto para poder hacer una inversión cuando crees que va a venir una época estable, cuando va a haber una época positiva, negativa, mayor o menor volatilidad y lo importante es que hay muchos instrumentos y hay que conocerlos y utilizarlos”, dijo Oriol Bosch.

Es de mencionar que actualmente el S&P BMV se cotiza en 47 mil 836.78 unidades.

Oriol Bosch, agregó que aunque algunas colocaciones se detuvieron ya habrá empresas que saldrán al mercado ya que en nuestro país las expectativas son buenas en el mercado accionario, además de que en los mercados internacionales hay más optimismo gracias a la vacunación contra Covid 19 y los estímulos que están dando algunos países