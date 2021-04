México debe alinearse y migrar a energía de carbono cero

“El presidente de México trata de promover a Pemex y a las industrias y no las vastas energías renovables”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su afán de promover a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no presta atención a los peligros ambientales y al gran potencial que tiene para producir energía renovable, advirtió Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible.

Señaló que como parte de los compromisos de la agenda 2030 y el cambio climático, nuestro país debe hacer la transición a la energía de carbono cero o de lo contrario, perderá su participación en los mercados internacionales e incluso pagará mayores impuestos.

El especialista criticó al ex presidente Donald Trump, que no se preocupó por el medio ambiente y no se alineó a la agenda del cambio climático. “Estados Unidos tuvo un presidente loco de remate” por lo que confió en que México se sume a la transición junto con sus socios comerciales.

“El presidente de México está tratando de promover a Pemex y a las industrias y no las vastas energías renovables. Su país tiene tanto potencial solar que podría darle energía a Estados Unidos y a México, juntos con el solo que tienen. Desafortunadamente el presidente quiere duplicar la producción de petróleo que se está acabando porque estamos pasando a la energía hidráulica, eólica, solar y nos estamos alejando del petróleo y el gas natural para llegar a la energía de carbono cero entonces, México tiene que hacer la transición también”, dijo.

En esa línea, también convocó al sector privado mexicano a alinearse con las metas del desarrollo sostenible tras advertir que si las empresas siguen de manera ingenua con las tecnologías antiguas, perderán mucho dinero, sus mercados y el acceso a los mercados europeos. “Cuando Europa ponga impuestos por la contaminación que se viene de estos combustibles fósiles, las empresas necesitan comprender entonces dichos objetivos de desarrollo sostenible.

Durante la presentación de los resultados del estudio “Cómo impacta el sector privado mexicano en la Agenda 2030”, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a través de un video, argumentó que la pandemia frenó el paso acelerado que tenía la nación en ese sentido y se tuvieron que tomar pasos más lentos y temas en los que se puso pausa.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, lamentó que aunque el sector privado no podrá lograr la meta del 2020-2025 del Pacto Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible pero se comprometió a seguir avanzando y les recordó a sus afiliados que representan 80% del PIB, están conformados por 3 millones de empresas y son el vehículo idóneo para llegar a la gente con esta hoja de ruta para el desarrollo, la igualdad y sostenibilidad.

“Para lograr estos objetivos se vuelve necesario promover la inversión con orientación sostenible e incluyente, así como la integración de estos enfoques de responsabilidad en el centro de los planes de negocio.

“En este entorno en nuestro país será de vital importancia incluir a las pequeñas y medianas empresas en esta visión y facilitarles herramientas para que puedan lograr estos objetivos a su propio ritmo y a sus propias posibilidades”, indicó.

En los resultados del reporte que por primera vez se presenta en México, se destacó que en cerca de un cuarto del total de las empresas, no se tiene una clara comprensión de lo que son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza por lo que queda un gran pendiente para que todos los colaboradores comprendan esos objetivos y se les dé seguimiento.