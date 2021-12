México cierra 2021 con economía frágil: IMEF

El balance no es favorable: Lascurain Valero

En la recta final del 2021, México atraviesa por un momento muy delicado en materia económica y con una economía deprimida, con una pérdida de inversión no vista desde hace 11 años, un consumo muy bajo y un país más empobrecido con más de un millón de personas sin empleo, aseguró el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Ángel García Lascurain Valero.

En su última conferencia de prensa, el dirigente saliente del Instituto, precisó que el balance no es favorable porque si bien, Estados Unidos se había convertido en uno de los motores importantes por su demanda y que estaba impulsando la recuperación económica de nuestro país, “se ha enfriado”.

“Primero, la demanda de Estados Unidos se ha reducido por todo este problema con las cadenas de suministro y de fabricación internacional que hizo crecer la demanda de productos mexicanos pero también el rebote inicial después de la pandemia se está terminando, ya las actividades prácticamente volvieron al nivel que teníamos previo y eso ha impactado a las dos principales fuentes de recuperación económica pero la verdad es que la economía doméstica está deprimida, se encuentra a niveles de hace 11 años, perdimos una década en materia de inversión, el consumo muy bajo, México, nuestro país si se ha empobrecido en los últimos años, y el ingreso per cápita ha caído”, dijo.

A lo que se suma dijo, la información del INEGI en el sentido de que el país perdió 400 mil empresas durante la crisis y que no han logrado recuperarse y siguen habiendo más de un millón de personas que no tienen trabajo, que lo perdieron durante la crisis.

“La falta de apoyos al sector productivo y la liquidez de las familias me parece que fue crucial para tener este resultado, tenemos una demanda interna debilitada en un entorno internacional incierto y ahora combinado con una inflación elevada. Estamos cerrando en una situación frágil de la economía y creo que, para el próximo año, hay varios factores que debemos darles seguimiento”, indicó.

Entre ellos, añadió García Lascurain Valero, el que va a pasar con la propia pandemia y las nuevas variantes, así como el impacto que va a tener la actividad de las personas de las familias, pero el factor más relevante seguirá siendo la creación de condiciones de certidumbre suficientes para impulsar una recuperación de la inversión privada.

“No puede haber desarrollo en ningún país si no hay crecimiento económico, no hay crecimiento económico sin inversión de las empresas que son las que generan fuentes de empleo permanentes y remuneradas”.

El presidente del IMEF, mencionó que un tercer factor adicional a la pandemia y la inversión, es el ambiente político por las elecciones que tendrán lugar en seis estados y el que va a pasar con la autonomía de las instituciones, cómo se va a gestionar el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE) principalmente desde su autonomía de decisión y qué ocurrirá con el órgano electoral.

“Si continúa la embestida contra la autonomía de las instituciones, me parece que el ambiente político se va a enrarecer y va a ser muy difícil que se recupere la economía”, precisó.

Otro factor importante, añadió, va a ser la estabilidad de las finanzas públicas en un entorno de menor crecimiento y mayores compromisos de gasto, como los que podrían derivarse de la iniciativa de reforma eléctrica que presionará y otras obligaciones más que generan duda sobre la estabilidad en general y si esto se pierde, afectaría la estabilidad macroeconómica de México en general y podría afectar la calificación crediticia del país.

El dirigente del IMEF, acotó que un quinto elemento, es la evolución de la inflación, la política monetaria y que tan rápido la va a controlar, cuál será el rumbo de las tasas de interés, ligado a la gestión del Banco Central y a lo que pase internacionalmente, además de las relaciones entre Estados Unidos y México por el T-MEC por temas que puedan discutirse en una mesa de diálogo y otros en tribunales que puedan afectar a nuestro país en otras esferas.

“Sin duda, estamos cerrando el año con una situación de fragilidad y de incertidumbre”, concluyó García Lascurain Valero.

