México busca traer manufactura de Asia a Norteamérica: SHCP

Se quiere evitar altos déficits comerciales con Asia

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, aseguró que, para visualizar en el tiempo, la insostenibilidad de tener déficits externos comerciales o demasiado grandes con otras regiones del mundo como los tiene México con el mercado asiático donde por la pandemia de Covid-19, el flete se quintuplicó, el gobierno mexicano presentará en breve un proyecto para atraer planta manufacturera de Asia a Norteamérica.

“No necesitamos ser proteccionistas con tarifas o con permisos a la importación, lo único que necesitamos hacer es demostrar a la industria que el flete de Asia ya se quintuplicó, que la carga en los puertos del pacífico de los Estados Unidos está atorada, porque no hay capacidad para dar respuesta rápida a un repunte de la demanda tan fuerte como lo tuvimos en el post-Covid, que México tiene dos regiones que estamos desarrollando con el enfoque de atraer industria, uno es el Istmo de Tehuantepec en donde estamos planeando 10 parques industriales, pero es una zona natural para ubicación de industria que conecta el golfo con el Pacífico y la otra es la zona norte del país”.

Durante su participación en la Mesa Redonda sobre las Mujeres en el sector energético, que reunió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y a la secretaria de energía estadounidense, Jennifer M. Granholm, el encargado de las finanzas públicas del país, indicó que para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es importante comentar puntos como el del déficit comercial que se agudizó durante la pandemia, al no tener acceso a productos básicos que se importan de Asia.

“El proyecto que tenemos y del cual ustedes van a saber más es un proyecto retraer planta manufacturera de Asia al norte América, no únicamente a México a todo Norteamérica, porque ya toda la planta manufacturera mexicana en el norte del país o en Estados Unidos o en el sur del país o en Michigan o en donde fuera es una planta que tiene mucha sinergia con la proveeduría mexicana y con la manufactura mexicana también de consumo interno y de consumo de exportación”, indicó.

Recordó que en el último diálogo de alto nivel que tuvo lugar en Washington en noviembre, el presidente de México y su servidor llevamos un proyecto que empieza a sonar, qué es un proyecto de coordinarnos para visualizar en el tiempo la sostenibilidad de tener déficit externo comerciales demasiado grandes con otras regiones del mundo.

“México en particular tiene un déficit muy fuerte con Asia de productos que se podrían fabricar en la nación y la prueba de eso lo vivimos durante la pandemia, y en la pandemia cuando no podemos tener acceso a productos básicos, como electrodomésticos, partes automotrices y ya no hablemos de electrónicos”, mencionó.

Ramírez de la O, destacó que esto, “nos pintó una vulnerabilidad demasiado fuerte para una región norteamericana demasiado grande y fuerte”.

Agregó que parece una ironía que en pocos años economías que han sido muy abiertas y muy respetuosas del marco comercial mundial, estén sufriendo de estos déficits en cuenta corriente externa muy altos.

Adelantó que dicho proyecto se destacará en las próximas semanas, en Estados Unidos y con los sectores público y privado pues están convencidos de que abriendo la conciencia de lo que está pasando con estos renglones de desbalances comerciales con Asia demasiado fuertes, da una gran oportunidad.

El secretario de Hacienda, mencionó que los parques industriales se instalarán en zonas que están boyantes toda vez que las industrias tampoco van a esperar a que los gobiernos digan aquí te tengo el terreno, tengo el incentivo, simplemente están pensando localización estratégica de largo plazo.

Ramírez de la O, externó su deseo por continuar fortaleciendo los lazos comerciales y amistosos con Estados Unidos e ir profundizando esas relaciones.