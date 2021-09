Mexicanos gritarán el 15, pero por clemencia ante inflación: ANPEC

Ante la escalada inflacionaria en los precios de la canasta básica que siguen erosionando la economía familiar, el costo de la cena por el Día de la Independencia para 10 personas irá desde mil 500 a 2 mil pesos, aseguró el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) Cuauhtémoc Rivera, quien aseguró que el grito será de clemencia.

Señaló que la variación de precios de los productos de la canasta básica del 15 de agosto al 15 de septiembre tiene estos aumentos en limón 85%; chile serrano 41.03%; frijol 39.47%; jitomate28.57%; naranja 28.57%; cebolla 20.69%; tomate 20%; papel higiénico 20%; aguacate 16.67%; gelatina de sobre 15.38%; arroz 14.29%; atún enlatado 11.76%.

“La inflación sigue flagelando la economía familiar, aun habiendo una ligera mejora, la realidad del mercado nos habla, como lo demuestra el presente sondeo, que la escalada inflacionaria sigue siendo una constante que mina el poder de compra de las familias mexicanas. En el marco de la conmemoración de la Independencia de nuestro país, el entorno más que adverso, se ha convertido en un pleno de calamidades; ya no sentimos lo duro sino lo tupido”, indicó.

El líder de la ANPEC, detalló que, para celebrar el Día de la Independencia, en distintos Estados el grito será virtual por la pandemia o a puerta cerrada; el horario de la venta de alcohol será restringido y la celebración será en casa, viendo el grito por la tele. El costo promedio de una cena para 10 personas oscila entre los $1,500 y los $2,000, según el menú que se escoja (tostadas de pata, tostadas de tinga, pozole, pambazos).

“Hablar de incertidumbre es ya un estribillo demagógico, una palabra hueca que no corresponde a la realidad. La realidad ha derrotado este discurso, ya no vivimos más en la incertidumbre, ahora vivimos la certeza de la calamidad. No hay ambiente para celebración alguna, vitorear a nuestros héroes y gritar a todo pulmón: ¡Viva México! Con motivo de nuestra Independencia, en este momento no es opción, acaso un pensamiento y un susurro, el Grito de ahora, lo que los mexicanos queremos es que acabe toda esta pesadilla, que cesen las calamidades, que volvamos a vivir en paz”, señaló.

Agregó que en últimas fechas nos ha pasado de todo: arrastramos una sequía prolongada de más de 10 años; explosiones en plataformas petroleras; desbordamientos de ríos, sismos, desgajamientos y a lo que se suma el Covid que no cesa su embestida, sumando contagios (3 millones 5116 mil) y muertes (267,969) a su dantesca estadística.

“Seamos honestos, no hay espíritu de celebración alguna, las calamidades que nos azotan nos tienen postrados. Que en este 15 de septiembre que nuestro Grito sea de Clemencia y antes que gritar ¡Viva México!, gritemos que ¡Viva la vida, que viva la salud de la Tierra, que viva el derecho a vivir de las próximas generaciones de nuestros hijos y nietos, que sobreviva México! “, concluyó-